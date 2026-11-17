A BORDO DEL VUELO PAPAL.- Muy suelto, como nunca se lo vio en ocasiones similares, en la conferencia de prensa a 10.000 metros de altura el papa León XIV también contestó cuestiones eclesiales internas de gran sensibilidad. Entre ellas, la cuestión de las restricciones al uso de la misa preconciliar tridentina en latín y la ordenación de los “ viri probati ”.

En el primer caso, si bien los sectores ultraconservadores desde que fue electo lo presionan para que flexibilice los límites establecidos por el papa Francisco con el documento Traditionis Custodes en julio de 2021, el Pontífice dejó en claro que no va a dar marcha atrás. “No, no por ahora ”, contestó. “ Traditionis Custode s fue una decisión de Francisco y seguiremos acatándola ”, afirmó al destacar que este motu proprio “contempla la posibilidad de conceder dispensas o de permitir que se celebre la Misa tridentina o ‘ Vetus Ordo ’”.

“Por tanto, en aras de la unidad de la Iglesia, dado que la inmensa mayoría de los católicos en todo el mundo celebramos el rito del Concilio Vaticano II, el de Pablo VI, continuaremos haciéndolo así”, indicó, reiterando que quienes quieren celebrar el antiguo rito pueden hacerlo pidiendo un permiso al obispo. “ Existe una vía disponible para quienes deseen solicitar una dispensa ”, subrayó.

Curiosamente el lunes pasado, cuando el Papa fue a la catedral para celebrar las vísperas con los obispos argentinos y para un homenaje al papa Francisco, tal como pudo ver quien escribe, se destacaba entre la multitud que acercó a la plaza una pancarta donde se leía: “Libertad para la misa tradicional” . De hecho para una minoría tradicionalista, también en nuestro país es un tema candente el de la flexibilización de la misa con el viejo rito.

Con el documento “ Traditionis Custodes ”, que en su momento cayó como una bomba en los sectores ultraconservadores, en julio de 2021 Francisco abrogó el motu propio “ Summorum Pontificum ” con el que su predecesor, Benedicto XVI , en 2007, había rehabilitado la misa con el viejo rito, creado por San Pío V después del Concilio de Trento (1542-1563) y aggiornado por Juan XXIII en 1962. Entonces Benedicto XVI, para reconciliarse con los sectores tradicionalistas que nunca digirieron la reforma litúrgica de 1970, fruto del Concilio Vaticano II -que significó la gran revolución de las misas habladas en los idiomas nacionales, con el sacerdote enfrentado a la asamblea y ya no de espaldas-, indicó que era posible en “forma extraordinaria” la misa tridentina en latín, sin necesidad de pedirle permiso al obispo para celebrarla. Intentaba reconciliarse, así, también con los seguidores del obispo francés Marcel Lefebvre , excomulgado por el papa Juan Pablo II en 1988 por ordenar a cuatro obispos sin su aprobación.

También para no crear división en la Iglesia y porque su prioridad es justamente la unidad, el Papa ante otra pregunta dijo que, por el momento, y al igual que su predecesor, no tomará ninguna decisión, ni por sí, ni por no, ante la propuesta de ordenar hombres casados en forma excepcional, como una solución a la falta de sacerdotes que celebren misa o confiesen en zonas recónditas de la selva. Se trata de un viejo asunto, impulsado por el ala progresista, que fue propuesto en el sínodo sobre la Amazonía (2019), sobre el cual el papa Francisco prefirió no expedirse en el documento Querida Amazonia, justamente porque era consciente de la polarización que causaba y para preservar la unidad de la Iglesia.

En sintonía con su predecesor, León consideró que la ordenación de hombres maduros casados “no es la única solución” al problema de la escasez de sacerdotes en ciertas áreas del mundo. “ Pero es una solución que, en ciertos ámbitos de la Iglesia, puede generar división, ya que no existe una aceptación universal de ese concepto ”. Para los sectores más conservadores, en efecto, darle luz verde a los “ viri probati ” sería un escándalo porque representaría el inicio del fin del celibato -que es una ley, no un dogma-.

“Y, como también he dejado claro en numerosas ocasiones a lo largo de este breve año y medio, o el tiempo que lleve siendo Papa, una de mis prioridades es, ante todo, promover la unidad y la comunión entre nosotros como miembros de la Iglesia”, enfatizó. “ El Papa no cambia la doctrina de la Iglesia, todos debemos escuchar; los obispos deben escuchar y puede que, en el futuro, algunas cosas cambien ”, añadió.

Sobre los encuentros que tuvo tanto en la Argentina como en Perú con víctimas de abusos por parte de miembros del clero, por otra parte, León -que siendo obispo de Chiclayo se ocupó mucho de este escándalo que manchó como nunca la credibilidad de la Iglesia-, advirtió que es imposible que el Sumo Pontífice se reúna con todas las víctimas. Y explicó el significado de esos encuentros. “ El Papa no puede escuchar a todos en todo el mundo, entonces es un gesto del deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarles a encontrar un camino que, poco a poco, puede llevarlos a una auténtica sanación ”, afirmó. “Es, al mismo tiempo, un compromiso de seguir trabajando para la prevención, para que nunca más sucedan esas cosas. Y es una llamada a los obispos y a los agentes de pastoral en sus diócesis para decir ‘ustedes que están más cerca de esas situaciones, tienen que cumplir, tienen que acompañar, tienen que ser ustedes los que realmente toman la responsabilidad de acompañar y de ayudar para que haya justicia y que nunca más se repitan estos delitos”, ahondó.

Ante una pregunta sobre si designará nuevos cardenales “pronto”, el Papa nuevamente mostró sentido del humor y causó risas. “ No haré comentarios sobre los futuros cardenales… Ya hay suficientes, creo que actualmente son unos ciento dieciséis. Ya llegará el momento de ocuparme de eso”, contestó, risueño.

Por último el Papa agustino -que es un matemático y canonista-, ante otra consulta sobre si saldrá un documento del Vaticano sobre el abuso espiritual, dijo que no. Aunque admitió que se trata de un “tema muy serio en la Iglesia”, que se está estudiando. “No existe, por el momento, un documento específico que vaya a publicarse —o, al menos, no todavía—, pero el concepto en sí —la necesidad de abordar estas cuestiones desde el punto de vista canónico— plantea un desafío: para administrar justicia, es preciso contar con una codificación o, dicho de otro modo, con una formulación jurídica que determine cómo aplicar las normas”, afirmó. “Se trata, por ahora, de un concepto todavía muy impreciso -añadió-, aunque probablemente todos podríamos señalar casos concretos o situaciones en las que esto ha ocurrido. Por ello, estamos estudiando el asunto y trabajando en él”.

Fuente: La Nación