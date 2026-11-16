Un violento y dinámico robo ocurrió en una heladería del centro de Quilmes , cuando diez ladrones ingresaron y en apenas 30 segundos se llevaron todo lo que encontraron a su paso.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En el registro se ve que un grupo saltó el mostrador y fue directo a la caja registradora, mientras que los otros les robaron a clientes y se llevaron mercadería del local.

El hecho ocurrió el último viernes por la tarde en la heladería Lucciano's , ubicada en Colón y Almirante Brown.

Bajo la modalidad piraña, los jóvenes delincuentes ingresaron al negocio y en menos de un minuto realizaron el atraco, llevándose todo lo que encontraban a su paso.

Los ladrones se abalanzaron también sobre los productos que estaban exhibidos en el mostrador.

Además, mientras algunos se apoderaban de la mercadería, otros se dirigieron directamente hacia las dos personas que se encontraban como clientes, a quienes también les robaron sus pertenencias.

Otro grupo saltó el mostrador y se dirigió a la caja registradora para llevarse el dinero en efectivo.

Desde la empresa informaron que acercarán el material fílmico para sustentar la denuncia policial y poder dar con los ladrones.

El momento elegido por los ladrones fue cuando había poco personal de la heladería , circunstancia que l es favoreció para cometer el robo en pocos segundos y evitar que algún empleado o cliente pueda llamar a la policía.

En la escena grabada se ve que los delincuentes abordaron a dos mujeres que estaban en el lugar consumiendo como clientas y les robaron sus teléfonos celulares y carteras.

Otro grupo se dedicó a llevarse los alfajores que estaban exhibidos en el mostrador.

La cajera se vio sorprendida y se ve en la filmación que trata de esconder su teléfono detrás de la registradora. Luego, uno de los ladrones la llevó para el sector de los baños y otros, con la zona liberada, se llevaron los billetes.

La investigación del caso quedó formalmente radicada en la Comisaría Primera de Quilmes y los peritos tomaron muestras en el local para poder dar con los responsables del asalto.

El comercio elegido para asaltar está ubicado en pleno centro neurálgico de Quilmes , a pocas cuadras de la estación de trenes y de la peatonal Rivadavia.

Fuente: Clarín