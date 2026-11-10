El vicepresidente de Estados Unidos cancela su viaje a la Argentina tras la debacle electoral

WASHINGTON.- Luego del fuerte revés que sufrió la administración de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos , el vicepresidente norteamericano, JD Vance , canceló la visita que tenía prevista para este mes a la Argentina , en el marco de una gira por la región, aunque es posible que pueda reflotarse en los próximos meses .

Según supo LA NACION de fuentes al tanto de la situación en Washington, el viaje de Vance al país -que no había sido anunciado formalmente ni tenía fechas ni agenda confirmadas— fue suspendido por el momento por la situación interna de Estados Unidos luego de la debacle electoral del Partido Republicano , que cedió el control del Congreso a manos de los demócratas.

El viaje oficial de Vance, que el mes pasado había sido confirmado a LA NACION por altas fuentes en medio de un marcado hermetismo, hubiera sido una nueva señal del respaldo del gobierno de Trump a la administración del presidente Javier Milei , que tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional.

“Lo más probable es que el viaje resucite dentro de algunos meses, pero no hay fecha” , señaló una de las fuentes consultadas, que añadió que Vance dejó sentado su deseo de realizar el viaje por la región . Además de la Argentina , la gira iba a incluir a Colombia y Chile , que también tienen gobiernos aliados a la Casa Blanca.

En tanto, ante una consulta de LA NACION , una fuente de la Cancillería que lidera Pablo Quirno señaló este martes que no tenían confirmación de “si se realizará la visita o no” . La oficina de prensa del vicepresidente norteamericano no respondió a un pedido de información de este diario.

En su momento, en la Casa Rosada evitaron una confirmación del viaje de Vance a la espera de que lo comunicara oficialmente el gobierno norteamericano. “Es una posibilidad. La intención de que venga está”, había señalado el 1° de octubre a LA NACION un vocero oficial, que de todas formas reconoció que ya había habido “una primera avanzada” para planificar la visita.

La llegada de Vance hubiera representado la visita de más alto nivel de toda la serie de funcionarios del gobierno de Trump que visitaron la Argentina durante los casi tres años de mandato de Milei. El último fue el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau , que viajó a Buenos Aires el mes pasado.

Tras las elecciones de medio término, que dejaron a Trump debilitado políticamente, el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas , ratificó que el “compromiso” de Estados Unidos con la Argentina “siempre sigue firme” .

“Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos [...] Estados Unidos está acá para ser un socio confiable , no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo”, escribió en su cuenta de X el sábado pasado.

🇺🇸🇦🇷 ¡Yo creo en la Argentina y en su gente! Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme. Con los presidentes Trump @POTUS y Milei @JMilei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos. Más…

El mensaje de Lamelas se produjo en momentos en que la amplia derrota del Partido Republicano en las urnas sembrara dudas sobre la fortaleza de la Casa Blanca para continuar durante 2027 -cuando habrá elecciones presidenciales en la Argentina- con su fuerte respaldo a la administración Milei, al que considera un estrecho aliado regional.

Desde que asumió, en diciembre de 2023, Milei ya realizó 19 viajes a Estados Unidos, y está previsto que regrese al país en diciembre próximo, para participar en la cumbre del G-20 en Miami , con Trump de anfitrión, y en marzo de 2027 para una nueva edición de la Argentina Week en Nueva York.

Distintos medios de Colombia también informaron esta mañana la cancelación del viaje de Vance a ese país, que estaba previsto para el 20 y 21 de noviembre y en el que se reuniría con el presidente Abelardo de la Espriella.

“La decisión estaría relacionada con los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y la situación política que enfrenta el secretario de Guerra, Pete Hegseth , contra quien se busca impulsar un juicio político”, reportó Caracol Radio .

Fuente: La Nación