Los fiscales lograron abrir la bóveda secreta de Peña en Paraguay, pero estaba vacía

ASUNCIÓN.– La fiscalía de Paraguay logró abrir este martes una sofisticada bóveda de seguridad oculta en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña , destituido y encarcelado por el escándalo del colapso de Ueno Bank , mientras que el Banco Central anunció que el 93% de los clientes de la entidad financiera con derecho a una garantía estatal ya recibió al menos una parte de sus ahorros .

Según informó la prensa local, los investigadores descubrieron el domingo el compartimiento detrás de una pared falsa en la residencia de verano del exmandatario en San Bernardino, a unos 50 km de Asunción.

HALLAN UNA BÓVEDA CON PRESUNTA SEGURIDAD ISRAELÍ EN LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA 🔴 Durante el allanamiento a la lujosa residencia del expresidente Santiago Peña, en Ciervo Cuá, San Bernardino, fiscales reportaron el hallazgo de una bóveda. 🔐 Según los primeros informes, la… pic.twitter.com/ixUnudI7Tu

Los fiscales no pudieron acceder entonces a la bóveda , que calificaron como de “alta complejidad”, y por eso volvieron este martes con “el dispositivo correspondiente para proceder a la apertura”, según anunció el ministerio público.

Este martes lograron entrar al recinto, pero ya se encontraba vacío : no había objetos de valor ni dinero en efectivo, según consignó el diario paraguayo ABC Color .

La fiscal Silvia González informó al final del procedimiento que Peña, a través de su abogado, reveló dónde estaba la llave de seguridad. La bóveda funcionaría como una habitación de pánico , según la defensa del expresidente.

La mansión fue financiada parcialmente mediante préstamos de Ueno Bank , cuyas cuotas mensuales, según señala la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.

El Banco Central intervino la entidad financiera el 3 de noviembre por problemas de solvencia congelando los depósitos de cientos de miles de paraguayos. Peña fue destituido tres días más tarde en un juicio político y quedó en detención preventiva. Su vicepresidente, Pedro Alliana , asumió como nuevo mandatario.

En medio de protestas y un clima de tensión social, el gobierno aceleró la devolución de depósitos mediante el fondo de garantías. Desde el jueves, cerca de 1,7 millones de personas recuperaron un total de 340 millones de dólares , según datos difundidos en la noche del lunes por el Banco Central.

El hallazgo de la bóveda se produjo en medio de una ola de allanamientos por el colapso del banco digital. El lunes, los fiscales registraron durante casi cinco horas otra residencia de Peña en Asunción , donde incautaron documentos, celulares, computadoras y grabaciones de cámaras de seguridad.

También allanaron una sede del banco y la residencia del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo , quien era parte del directorio de Ueno Bank hasta su nombramiento al frente del organismo público y ahora imputado y en prisión preventiva.

La fiscalía anunció además gestiones con autoridades de Estados Unidos, Luxemburgo y la Argentina para rastrear y recuperar posibles fondos desviados al exterior.

Peña, destituido el viernes mediante un acelerado juicio político, está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank , del que fue accionista indirecto hasta 2025.

“Con esto damos alcance ya al 93,1% del total de personas que tenemos registradas con cuentas a pagar y que tienen garantía del Fondo de Garantía de Depósitos” , explicó este martes José Maciel , director del fondo de garantías, en una conferencia de prensa.

“Anoche, por fin, me pasaron la plata que me faltaba” , señaló a la AFP Rosario, una empleada de 45 años que prefirió no dar su apellido.

El banco digital Ueno Bank, constituido como tal en 2023, afirmaba tener “tres millones de clientes en todo el país” , el equivalente a casi la mitad de la población de Paraguay.

El área de prensa del Banco Central paraguayo informó a la AFP que hasta el momento identificó “1.867.000 clientes” con derecho a acceder al fondo de garantías y “a quienes se está pagando el anticipo”.

La entidad monetaria no informó cuántos clientes hay por fuera de los que tienen derecho a ese fondo.

Sin embargo, el número de afectados por la caída de Ueno excede a los clientes directos: el banco tenía más de 800 millones de dólares en fondos públicos cuya restitución es aún incierta .

Fuente: La Nación