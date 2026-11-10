La CGT destacó el mensaje del Papa y marcó siete coincidencias con sus propuestas

En un documento institucional, la CGT celebró el mensaje de ayer del papa León XIV en la exposición sobre “el mundo del trabajo” . La central sindical, vinculada al peronismo, expresó coincidencias entre la doctrina social de la Iglesia, el legado de Francisco y los principios históricos del movimiento obrero organizado.

Los principales ejes del documento sindical son los siguientes:

1. El trabajo como fuente de dignidad

4. Tecnología e inteligencia artificial

6. Propuesta para la Argentina: la CGT propone una mesa de diálogo entre trabajadores, empresarios y Estado para impulsar:

Una numerosa comitiva sindical participó ayer de la exposición del Papa en la Universidad Católica Argentina (UCA). Ayer, en un discurso con una potente carga política, el papa León XIV advirtió que el problema del desempleo es “un drama” para las personas que lo padecen y reiteró que la economía “debe estar al servicio” de la gente. Además, en una señal de continuidad con el pensamiento de Francisco, al que citó en más de una ocasión, el Pontífice reivindicó el rol de los sindicatos y los movimientos sociales.

A lo largo de su discurso, el jefe de los católicos llamó a la unidad de la Argentina y les reclamó construir una “amistad social” que supere la “polarización dialéctica” y “configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”.

Además, reivindicó la idea de justicia social, un concepto al que Milei calificó alguna vez como “una aberración” y “robo”.

Fuente: La Nación