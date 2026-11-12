El Rubius fue declarado Huésped de Honor de Buenos Aires: cuándo se presenta con Spreen en Generación

El creador de contenido Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , una distinción destinada a visitantes extranjeros destacados por su trayectoria. El reconocimiento fue tratado en la Legislatura porteña, con la intervención del diputado Darío Nieto, semanas antes del regreso del youtuber hispano-noruego a la Argentina para participar de Generación 2026 , el festival de streamers que se desarrollará el 11 y 12 de diciembre en BA Ferial.

El Rubius será uno de los protagonistas del encuentro que reunirá a referentes del entretenimiento digital. Su presentación está programada para el sábado 12 de diciembre a las 22.30, cuando compartirá escenario con el streamer argentino Spreen, en uno de los espectáculos anunciados para el festival.

La distinción de Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está contemplada en la legislación porteña y puede otorgarse, por única vez, a visitantes extranjeros que se hayan destacado en la cultura, las ciencias, la política, el deporte o por sus servicios a la humanidad.

El reconocimiento tiene vigencia durante la permanencia de la persona distinguida en la Ciudad y puede concederse mediante una declaración de la Legislatura o un decreto del jefe de Gobierno.

En el caso de El Rubius, la distinción reconoce a una de las figuras del entretenimiento digital en español. Su trayectoria como creador de contenido estuvo vinculada especialmente con la difusión de videos de videojuegos, humor y transmisiones en vivo, formatos que contribuyeron a transformar el consumo audiovisual de las nuevas generaciones.

Durante la sesión legislativa intervino Darío Nieto, integrante del bloque Vamos por Más, en el tratamiento del reconocimiento al youtuber.

El Rubius se presentará el sábado 12 de diciembre de 2026, a las 22.30 , en el escenario Play de BA Ferial, durante la segunda jornada de Generación.

El espectáculo, anunciado como El Rubius en Argentina con Spreen , se extenderá hasta las 00.15 del domingo 13 de diciembre, de acuerdo con la programación publicada por el festival.

Generación reunirá a más de 75 creadores de contenido en una programación de más de 45 espectáculos, distribuidos en tres escenarios: Play, Click y Trend.

Generación contará con la participación de streamers, músicos y creadores de contenido. La programación del viernes 11 y sábado 12 de diciembre incluye los siguientes espectáculos:

La grilla también incluye a Coscu y Momo y Billboard x Lit Killah, cuyas presentaciones todavía no tienen horario asignado. Por su parte, Terapia Picante formará parte de las propuestas del Pabellón de activaciones.

La programación puede consultarse en el sitio oficial de Generación .

Los precios publicados en el sitio oficial del festival para las distintas modalidades son los siguientes, más cargo por servicio:

Cada modalidad ofrece un alcance diferente:

Las entradas se comercializan a través de la ticketera oficial de BA Ferial. El procedimiento es el siguiente:

Quienes utilicen una tarjeta de crédito Santander Visa podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés.

Las entradas se emitirán en formato electrónico y podrán presentarse desde el celular o impresas. El código QR estará disponible siete días antes del evento.

Fuente: La Nación