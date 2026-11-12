Murió una estudiante de 16 años mientras rendía un examen de ingreso a la universidad

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Una adolescente de 16 años murió luego de sufrir una descompensación mientras rendía el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM), una evaluación utilizada para acceder a universidades de Brasil. El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre en la ciudad de Cansanção, en el norte del estado de Bahía.

La estudiante fue identificada como Iza Lara dos Santos Oliveira. Según informó el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (INEP), la joven manifestó sentirse mal durante el examen, recibió asistencia médica y fue trasladada a un centro de salud, pero no logró sobrevivir.

La Municipalidad de Cansanção informó que la adolescente llegó al hospital con vida, aunque en estado grave. El equipo médico realizó maniobras para estabilizarla, pero durante la atención sufrió un paro cardiorrespiratorio.

«Se realizaron maniobras de reanimación, pero, pese a los esfuerzos del equipo, no logró sobrevivir», señalaron desde el municipio.

De acuerdo con lo informado por las autoridades municipales, familiares de la joven indicaron que tenía antecedentes de problemas cardíacos y que anteriormente había sido sometida a una cirugía de corazón.

Tras conocerse la noticia, el INEP, la Municipalidad de Cansanção y la Secretaría Municipal de Educación difundieron mensajes de condolencias y expresaron su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de escuela de la adolescente.