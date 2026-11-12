El gigante brasileño AMaggi alquilará un negocio emblemático de la concursada Los Grobo Agropecuaria y reemplazará su marca

Una de las empresas más emblemáticas del agro argentino dejará de realizar sus operaciones de compra de granos e insumos con su propio CUIT y se pasarán a canalizar a través de un gigante brasileño. Se trata de Los Grobo Agropecuaria, que durante décadas fue una de las principales referentes del negocio agrícola y que ahora operará a través de AMaggi, la firma que también se hará cargo de sus plantas de acopio. El cambio se produce en medio del concurso de acreedores que la compañía atraviesa desde febrero de 2025, con un pasivo superior a los $340.000 millones, y forma parte de un acuerdo por dos años que todavía necesita la aprobación de la Justicia. AMaggi es una firma ligada históricamente a Blairo Maggi, el “rey de la soja” en Brasil, exsenador, exgobernador de Mato Grosso y exministro de Agricultura del vecino país. Así, AMaggi reemplazará a la marca Los Grobo Agropecuaria.

El convenio, anunciado este jueves, establece que AMaggi alquilará las plantas propias de Los Grobo y asumirá la operación de las instalaciones que la empresa argentina tiene arrendadas . Además, todas las compras de granos e insumos se realizarán con el CUIT de la compañía brasileña. En la práctica, Amaggi será la empresa a través de la cual se harán esas operaciones, mientras que Los Grobo continuará como sociedad en el marco de su concurso preventivo.

El contrato comenzará el 1° de enero de 2027, siempre que el juez lo apruebe, y se extenderá hasta diciembre de 2028, con la posibilidad de prorrogarlo por otros seis meses, hasta junio de 2029. Fuentes de Los Grobo Agropecuaria explicaron a LA NACION que este es el cuarto acuerdo comercial que firman con Amaggi desde mediados de 2025 . Hasta ahora, las empresas podían realizar operaciones tanto con el CUIT de Los Grobo como con el de la compañía brasileña. Según explicaron, aunque la intención inicial era trabajar a través de Amaggi, en la práctica se mantuvieron ambas modalidades. “El objetivo era que fuera siempre con el CUIT de Amaggi, después terminó siendo un híbrido” , señalaron.

Las fuentes indicaron que el nuevo contrato establece como modalidad principal algo que en el convenio anterior estaba previsto como una opción . De esta manera, las operaciones se canalizarán a través de Amaggi y las plantas quedarán bajo su administración. Esto no significa que el grupo brasileño haya comprado Los Grobo, porque está en el concurso, ni que la sociedad argentina deje de existir, sino que una parte central de su actividad comercial pasará a realizarse bajo la estructura de la empresa extranjera.

El acuerdo también contempla el traspaso a Amaggi de los trabajadores que cumplen funciones en las plantas de acopio , siempre que estén de acuerdo con el cambio. Según informó Los Grobo, conservarán su antigüedad y las condiciones laborales actuales. No se precisó cuántos empleados estarán alcanzados.

A cambio del alquiler de sus instalaciones, Los Grobo recibirá ingresos durante los próximos dos años y buscará reducir sus costos fijos. El convenio fue presentado este jueves ante el juez que interviene en el concurso y su entrada en vigencia depende de esa autorización.

Fuentes de la empresa señalaron que la expectativa es superar los 2000 productores en el corto plazo con la operación y originar 1,5 millones de toneladas de granos en 2027 y 1,8 millones en 2028 . Según explicaron, el nuevo esquema permitirá ampliar la actividad comercial y recuperar parte de los volúmenes que la compañía tenía antes de la crisis. “Nos va a permitir, en el corto plazo, superar los 2000 productores”, indicaron.

Los Grobo fue durante décadas una de las compañías más importantes del negocio agrícola argentino, vinculada a la figura de Gustavo Grobocopatel. Su actividad abarcó la producción, el acopio y la comercialización de granos, además de la venta de insumos para el campo. La crisis financiera se hizo pública en diciembre de 2024, cuando la empresa incumplió pagos de pagarés por alrededor de US$10 millones. Los problemas de liquidez derivaron en su presentación en concurso preventivo en febrero de 2025.

La compañía está controlada en un 90% por el fondo de inversión Victoria Capital Partners, mientras que el 10% restante pertenece a Gustavo y Matilde Grobocopatel.

Según el balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026, Los Grobo tenía un pasivo superior a los $340.000 millones y un patrimonio neto negativo de más de $101.000 millones . En ese período registró pérdidas por $17.543 millones, aunque menores que las del ejercicio anterior.

La crisis también provocó una reducción de su estructura: la cantidad de empleados pasó de 469 en enero de 2025 a 249 en junio de 2026. La empresa dejó de realizar siembras asociadas y concentró su actividad en la originación de granos y la distribución de insumos.

En junio pasado, Los Grobo solicitó una prórroga para negociar con sus acreedores. Actualmente tiene plazo hasta febrero de 2027 para presentar una propuesta que le permita avanzar hacia una salida del concurso.

Fuentes de la compañía señalaron que el acuerdo con AMaggi también está relacionado con ese proceso. “La compañía lo que va a buscar es darle una solución definitiva al proceso concursal” , explicaron.

Junto con el anuncio del acuerdo, la empresa anticipó los resultados del balance correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2026, que tenía previsto publicar entre este jueves y el viernes ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según fuentes de Los Grobo, la compañía registró un flujo de caja positivo de US$1,2 millones durante esos tres meses , el segundo trimestre consecutivo con ese resultado. También informaron una mejora de los márgenes brutos respecto del mismo período del año anterior.

“Es el segundo trimestre con flujo de caja positivo” , destacaron las fuentes. Además, explicaron que, con un nivel de ventas similar al del año anterior, los márgenes brutos se duplicaron o llegaron a multiplicarse por dos veces y media.

En septiembre pasado, cuando presentó su balance anual, Los Grobo había informado un resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) positivo de US$5,3 millones entre abril y junio, aunque el ejercicio completo cerró con pérdidas.

Fuente: La Nación