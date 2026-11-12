Mató a su nieta de 4 años por celos de su propia hija: La mujer fue detenida

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Una mujer de 63 años fue detenida y acusada de asesinar a su nieta de 4 años en el interior de una vivienda. Según la investigación policial, habría cometido el crimen porque sentía celos de la atención que la madre de la niña le dedicaba a su hija.

El hecho ocurrió en Vila do João, dentro del complejo de favelas de Maré, en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil. La víctima, identificada como Manuela, murió luego de sufrir una grave herida de arma blanca en el cuello.

El delegado Frederico Chang, a cargo de la investigación, explicó que la abuela, identificada como Severina Maria da Silva Moura, no aceptaba que la madre de la pequeña compartiera con su hija la atención dentro de la casa.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. La mujer habría intentado primero asfixiar a la niña y, al no conseguirlo, tomó un cuchillo y la hirió en el cuello.

La situación fue descubierta por la cuidadora de la mujer. Manuela fue trasladada de urgencia a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Maré, pero no logró sobrevivir.

La abuela será acusada de homicidio calificado

Según informó el delegado, la mujer será imputada por homicidio con al menos cuatro agravantes: motivo considerado vil, utilización de un medio cruel, imposibilidad de defensa de la víctima y la condición de menor de 14 años de la niña.

Severina fue detenida y trasladada a la División de Homicidios de la Capital, donde quedó a disposición de las autoridades. Los investigadores también secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

Al ser consultada sobre por qué había matado a la pequeña, la mujer respondió con una sola palabra: «Disturbios».