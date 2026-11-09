El recorte de Zona Fría también impactará en las facturas de gas desde diciembre

ZONALES





La reducción del Régimen de Zona Fría comenzará a reflejarse plenamente en las facturas de gas que se emitan entre diciembre y enero. La modificación del beneficio dispuesto por el Gobierno nacional alcanza a distintas localidades bonaerenses y tendrá consecuencias para los usuarios residenciales de General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell, entre otros distritos de la región.





La medida se produce tras la reglamentación de la Ley 27.828, que modificó el alcance del régimen que otorgaba una bonificación automática del 30% en las tarifas de gas para los hogares de las zonas incorporadas al sistema.





Según confirmó Camuzzi, la eliminación del descuento para las localidades excluidas comenzó a aplicarse hacia fines de octubre. Sin embargo, el impacto completo se verá en las boletas emitidas en diciembre y enero, debido a que las facturas que se están distribuyendo actualmente incluyen períodos de consumo anteriores y posteriores a la entrada en vigencia de la nueva normativa.





Con el nuevo esquema, la cobertura automática quedó limitada a la región patagónica histórica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. De esta manera, localidades como Madariaga, Pinamar y Villa Gesell dejan de contar con la bonificación general del 30% que recibían sus usuarios residenciales.





El subsidio focalizado, una alternativa para algunos hogares





Tras el recorte, la principal posibilidad de acceder a una bonificación será el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Quienes cumplan los requisitos podrán obtener un descuento del 20%, aunque es importante aclarar que no se aplicará sobre el total de la factura.





La bonificación alcanzará únicamente al precio del gas correspondiente a los consumos base. Quedarán excluidos otros componentes de la boleta, como el transporte, la distribución y los impuestos.





Para acceder al beneficio será necesario estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), residir en una zona bioambiental alcanzada por la normativa y cumplir con alguno de los criterios socioeconómicos establecidos.





Entre las condiciones previstas se encuentran los hogares cuyos ingresos netos sean iguales o inferiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo 2 —cerca de cinco millones de pesos según los valores mencionados en la normativa—, aquellos que cuenten con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar o Certificado Único de Discapacidad (CUD), y los hogares con una pensión vitalicia para veteranos de Malvinas.





La inscripción se realiza a través del sitio oficial del Gobierno nacional: www.argentina.gob.ar/subsidios.





La discusión judicial continúa





En paralelo, sigue pendiente la discusión judicial sobre el alcance de la modificación del Régimen de Zona Fría. La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó un amparo colectivo contra la Ley 27.828, pero el Juzgado Federal N.º 2 rechazó inicialmente la presentación al considerar que el organismo no tenía legitimación para actuar ante ese fuero.





La decisión no analizó la validez de la ley ni el fondo del reclamo. Tampoco resolvió la medida cautelar que buscaba frenar el impacto del nuevo esquema tarifario.





La Defensoría apeló y el recurso fue aceptado, por lo que ahora deberá intervenir la Cámara Federal de Apelaciones, que tendrá que determinar si el organismo está habilitado para continuar con la presentación. Recién después podrá avanzar sobre los demás planteos vinculados con el régimen.





Mientras tanto, los usuarios de Madariaga, Pinamar y Villa Gesell deberán prepararse para recibir las próximas facturas bajo el nuevo esquema, con la eliminación del descuento automático y la posibilidad de acceder a una bonificación focalizada únicamente para quienes cumplan las condiciones establecidas.