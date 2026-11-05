El Gobierno niega que Santiago Peña haya ingresado a la Argentina tras renunciar a la Presidencia de Paraguay

El Gobierno nacional descartó este jueves la posibilidad de que el renunciante presidente de Paraguay, Santiago Peña, haya ingresado a la Argentina, como especulaban legisladores paraguayos luego de que voceros de la Presidencia de ese país dijeran desconocer el paradero del funcionario.

Dos altas fuentes de la Casa Rosada dijeron a Clarín que "no hay nada" de eso, en medio de las sospechas de que Peña, de 47 años, haya dejado el país en un avión privado supuestamente rumbo a la Argentina.

En medio de la tumultuosa sesión bicameral del Congreso de Paraguay, la diputada Yohanna Ortega y el senador Rubén Velázquez lanzaron la versión de la supuesta huida de Peña hacia territorio argentino tras presentar su renuncia.

"Tenemos la información que ya salió del país sin comunicar" , dijeron los legisladores. Incluso Velázquez fue más allá y, con el micrófono en medio de la sesión cuando le tocaba hablar, apuntó a un supuesto pedido de asilo al presidente Javier Milei, mientras el mandatario argentino se encontraba en pleno vuelo desde Madrid a Buenos Aires tras participar de la Cumbre Iberoamericana.

En ese sentido, Velázquez dijo: "Creo que a Argentina, es lo que estábamos escuchando. Aparentemente solicitó asilo a Javier Milei.. . Presumimos que se fue fuera del país".

Ante esas declaraciones y las especulaciones lanzadas por los medios de Paraguay que consultaban también a funcionarios de aviación civil y al vocero presidencial, Guillermo Grance, quien admitió no saber dónde se encontraba Peña tras presentar la renuncia, Clarín consultó con fuentes de Mendoza y Formosa, dos provincias señaladas como posible punto de llegada del mandatario saliente y ambos negaron la posibilidad de su arribo.

Desde la Casa Rosada, otras dos fuentes negaron que se haya constatado el ingreso de Peña al país, al menos hasta las 18 de este jueves.

Poco después, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva , afirmó por A24 que estaban "monitoreando la situación, tanto de los pasos fronterizos de Paraguay como de Brasil cada media hora. Hasta este momento es negativo de todo lo que me está pasando Migraciones”.

Fuente: Clarín