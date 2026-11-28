Horas después del fallo adverso en el Tribunal Internacional del Mar, el Gobierno de Javier Milei anunció nuevas sanciones contra entidades que participan de la explotación de recursos petrolíferos en las Islas Malvinas.

Las nuevas sanciones alcanzan a cinco entidades que tienen participación accionaria en Navitas Petroleum LP. Se trata de Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL.

"Estas actuaciones se inscriben en las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para hacer cumplir la legislación argentina y determinar las responsabilidades de quienes participan, directa o indirectamente, en actividades de exploración y explotación de nuestros recursos naturales sin autorización de la República Argentina, en violación de nuestra soberanía", indicaron desde el Gobierno.

El anuncio ocurre después de que la Argentina recibiera un fallo adverso en el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo, donde hubo 18 votos en contra y 3 a favor de la presentación argentina . El recurso ante el Tribunal buscaba frenar la explotación de petróleo en Sea Lion.

Con las de este sábado, ya son más 65 las empresas y personas sancionadas , indicó el comunicado oficial. "El Gobierno nacional no permitirá que sociedades, fondos de inversión ni otros actores económicos se beneficien de la explotación ilegítima de los recursos naturales argentinos. Toda persona o entidad que participe en estas actividades deberá responder", agregó este sábado el Gobierno.

Navitas fue denunciada penalmente a inicios de septiembre, poco después de la cadena nacional en la que el Gobierno anticipó el endurecimiento de la estrategia argentina por el archipiélago.

El argumento de esa presentación, hecha por el canciller Pablo Quirno con patrocinio de Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro de la Nación), fue que Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659".

Al informar las nuevas sanciones, el Gobierno volvió a pedir que se amplíen los mecanismos disponibles para que el Estado argentino pueda defender los derechos de todos sus ciudadanos, una solicitud explícita al Congreso para avanzar con la Ley Malvinas .

Fuente: Clarín