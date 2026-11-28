Tras el fallo adverso del Tribunal del Mar , el Gobierno enfocará ahora sus esfuerzos en la aprobación de la Ley de Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas . El oficialismo de Diputados intentará someterla a votación la semana que viene.

"Ahora más que nunca nuestro país necesita herramientas más fuertes y contundentes para defenderse. Por eso, el Presidente Javier Milei le pide, en nombre del pueblo argentino, a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional . Su demora entusiasma al gobierno británico ", plantea el comunicado que emitió la Casa Rosada .

Desde La Libertad Avanza confirman que tratarán de "ponerla esta misma semana en tratamiento". El proyecto ya tiene dictamen y de hecho formó parte del temario de la sesión del 18 de noviembre que se cayó por falta de quórum.

En esa ocasión, el fracaso quedó envuelto en la disputa entre los bloques por las bancas del Consejo de la Magistratura , sumado a las discusiones del Presupuesto y sospechas por la interna libertaria entre Santiago Caputo -impulsor de la norma- y el presidente de la Cámara Martín Menem.

En la sesión del jueves pasado, en la que se discutió el Presupuesto, no entró en el temario. Sin embargo, desde la bancada aseguran que tras los últimos retoques que le hicieron a la redacción, la iniciativa tiene respaldo suficiente para ser aprobada.

Podrían ponerla en una misma sesión con Biocombustibles, aunque a ese tema sí le falta despacho de comisión. Sin embargo, en un guiño a los legisladores de Córdoba y Santa Fe , Milei lo incluyó en el temario de extraordinarias.

Los diputados de esas provincias habían sido justamente los que hicieron caer la sesión anterior de Diputados. Si el dictamen avanza y lo incluyen en el temario quedarían obligados a bajar al recinto.

Por su parte, la diputada libertaria Silvana Giudici , quien llevó adelante las negociaciones por la Ley Malvinas, también planteó que el fallo del tribunal "ratifica lo importante que es, hoy más que nunca, desplegar todas las herramientas institucionales para seguir defendiendo nuestra Soberanía".

Legisladores aliados salieron en tándem a ratificar que votarán a favor de la Ley. "Desde el PRO acompañamos y trabajamos para mejorar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Es momento de avanzar con su aprobación en el Congreso . La defensa de nuestros intereses estratégicos tiene que estar por encima de cualquier diferencia política", planteó Cristian Ritondo .

El fallo del Tribunal del Mar demuestra que tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía con todas las herramientas disponibles. Las Malvinas y sus recursos naturales son argentinos. Y no alcanza con declamarlo. Desde el PRO acompañamos y trabajamos para mejorar la Ley de…

Por su parte, Eduardo Falcone , del MID, declaró: "El Presidente pide que se trate la próxima semana. Si cumplen con su pedido, adelanto que la defiendo y la voto afirmativamente. Mi voto será positivo, es una Ley que está en línea con la defensa del interés nacional".

El proyecto de Defensa de la Soberanía había sido anunciado por el propio Milei en una cadena nacional . ¿Qué prevé?

Endurece las sanciones económicas y administrativas previstas en la denominada Ley Pino Solanas (de 2011), contra las empresas que exploten recursos naturales en territorio argentino sin autorización. No solo hidrocarburíferos, por lo cual la pesca también quedaría contemplada.

A su vez, crea un "Consejo de Asuntos Estratégicos" que encabezará el propio Presidente e integrarán el Jefe de Gabinete; los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Legal y Técnica, y el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE). De acuerdo a la última versión del texto, el Ministro de Seguridad no será miembro permanente, sino que será convocado cuando el tema lo amerite.

El texto necesita mayoría simple para su aprobación en general , pero el título de "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales" - que modifica cuestiones electorales- requiere mayoría absoluta: 129 votos afirmativos.

Prohíbe concretamente a "las personas humanas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país y las personas jurídicas extranjeras" realizar "actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral".

Pero dentro de ese título también se encuentra el artículo que mayor rechazo generaba porque podía limitar la libertad de expresión.

Era el que establecía penas de 5 a 12 años de prisión "para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina".

Tras varios retoques se acortó y especificó la redacción . Incluso se aclaró que: "En ningún caso constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable".

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín