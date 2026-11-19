Lucía Caminos y Jason Duval se pueden agarrar de la mano presionando un botón del joystick. Y con el mismo frenetismo irrefrenable de apretar más botones, no se pierde el romanticismo cuando roban un auto o un banco, disparan a quemarropa a narcos o, como cuando se conocen, hacen sangrar a unos policías. Tampoco en la escena en la que están a punto de tener sexo en la ducha.

Este jueves llegó a la PlayStation 5 y Xbox Series X|S el “videojuego de la década”. Grand Theft Auto VI, que acá se conoce como “GTA 6”, y como pasa con cada fenómeno que concentra la atención de los adolescentes desde TikTok, en muchas casas del país empezó otro desafío (y en modo “difícil”). Chicos que quieren jugarlo, cuando está calificado para +18.

“El de 13 quiere, pero no se lo compramos por guita por ahora. El de 10 ni bola, le gusta el fútbol”, dice a Clarín Nicolás, que con su mujer está en la disyuntiva de si permitir o no esa transgresión que está a punto de descargarse en el living. “El GTA anterior arrancaba con un diálogo re picante. Un tipo lo jodía a otro con que se había masturbado. Imagínate mi reacción frente a ellos”, sigue.

Otros chicos (mayoría indiscutida de usuarios varones) de 12 o de 15 directamente anuncian en la cena familiar que todos sus amigos van a tener “el GTA”, que ya organizaron para jugar y que no pueden ser los únicos que se queden afuera. ¿Cómo sostener un límite cuando el videojuego ya se convirtió en tema que puede dejarlos adentro o afuera de lo social? Sin spoilers, dos especialistas en crianza recuerdan que los adultos ya son buenos jugadores de este tipo de aventuras.

El GTA tiene algo del fenómeno que protagonizó el celular (y que en algunas casas, con chicos más chicos, persiste). No es solo un objeto de entretenimiento. También es un código de pertenencia , una contraseña para entrar en determinadas charlas en el colegio o el club. "Esta cosa de la presión social no aparece solo con el videojuego, existe desde la compra del celular hasta tener o no una cuenta en una red social", dice a Clarín Roxana Morduchowicz, asesora principal de Unesco en Ciudadanía Digital.

Pero hay una diferencia importante. GTA VI está dirigido a un público adulto y propone un universo narrativo atravesado básicamente por el delito, las armas, la violencia, y también una historia de amor (adulta). La pregunta entonces no es solamente cuánto tiempo pueden jugar, como es el caso del uso de las pantallas, tan debatido, sino también a qué están jugando y si están preparados para ese contenido.

Rockstar Games vuelve a Vice City, trece años después del lanzamiento anterior, que es una ciudad ficticia inspirada en Miami, dentro del estado imaginario de Leonida. La historia tiene algo de Bonnie y Clyde. Lucía sale de prisión y busca una nueva oportunidad. Jason tiene un pasado ligado al mundo criminal. Se concectan cuando un golpe que parecía sencillo sale mal y los deja atrapados (o unidos). Para salir adelante van a tener que confiar el uno en el otro.

En ese mundo, el jugador no mira los delitos desde afuera. Los comete. La trama también incluye negocios ilegales y situaciones vinculadas con la droga. Todo muy poco Apto para Todo Público.

Angela Nakab, referente en adolescencia y crianza de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), pone el foco justamente en esa experiencia activa. "Los chicos pueden conocer estas realidades complejas en películas, series o videos de redes en Instagram o Tiktok. La diferencia es que en este juego el jugador participa muy activamente. Puede robar, puede disparar, puede matar" , explica.

La clasificación oficial en Estados Unidos es M (Mature), para mayores de 17 años , según la Entertainment Software Rating Board (ESRB). Entre los descriptores figuran “sangre y violencia intensa" , lenguaje fuerte, contenido sexual explícito y consumo de drogas y alcohol. La clasificación también advierte sobre compras dentro del juego. Por eso Nakab recomienda “no habilitar GTA a menores de 18 años” .

La clasificación por edades no es un detalle “decorativo”, dice, ni una advertencia que pueda resolverse con una hora menos de pantalla. "No es un capricho ni una exageración, es una orientación para que las personas adultas podamos tomar decisiones". Es una ayuda, como una “vida extra”, en la batalla real que es criar.

¿Jugar a un videojuego violento vuelve violento a un adolescente? Morduchowicz desarma ese pensamiento automático. "No existe una relación lineal de causa y efecto entre lo que los chicos ven en las pantallas y sus comportamientos en la vida cotidiana", afirma. “Nadie sale a robar autos porque jugó al GTA”.

Para analizar las conductas hay que considerar las características individuales, la historia personal y el contexto familiar, social y cultural de cada chico. Eso, aclara la doctora en Comunicación, no significa que cualquier contenido sea adecuado para cualquier edad.

"Este videojuego no es apropiado , no por el juego en sí, sino porque no es apropiado que un chico, un niño o un adolescente esté en contacto con tanta carga de violencia a través de la pantalla", describe. La discusión, entonces, pasa por preguntarse como adultos responsables “qué experiencias incorpora ese chico durante una etapa fundamental de su desarrollo”.

Nakab suma la mirada pediátrica. Hay evidencia científica que asocia la exposición repetida a contenidos violentos con fenómenos como la desensibilización frente a la violencia o el temor. “Eso no significa que todos los adolescentes que juegan vayan a desarrollar esas conductas -coincide-. La advertencia tiene que ver con la etapa madurativa y con la capacidad de procesar experiencias de esa naturaleza”.

Para la pediatra, "hay un montón de cosas en contra en este videojuego para que una mente adolescente pueda elaborarlo". Por eso insiste en que los adultos no deberían confundir la familiaridad que los chicos tienen con las pantallas “con una capacidad equivalente para evaluar todo lo que consumen”.

El contenido no es el único punto de preocupación. También importa el tiempo que los chicos pasan conectados y el diseño de las plataformas que compiten por su atención.

Morduchowicz advierte que pasar cinco o seis horas seguidas frente a una pantalla, sea un videojuego o una red social, puede empobrecer el capital cultural de los chicos . “Ese capital también se construye con deporte, cine, museos, plazas, bibliotecas y libros. Cuando el tiempo libre queda monopolizado por las pantallas, otras experiencias pierden lugar”.

La especialista habla de economía de la atención. "Los algoritmos que sostienen a todas estas plataformas, incluyendo a los videojuegos, están diseñados para promover estrategias adictivas, es decir, para que el chico no pueda soltar el dispositivo".

Por eso, sostiene, no es razonable depositar toda la responsabilidad en las familias. Morduchowicz reclama que las empresas identifiquen la edad real de quienes ingresan a la consola para jugar y revisen los mecanismos de diseño que promueven usos compulsivos. “La protección de los chicos en los entornos digitales no puede depender solamente de que un adulto controle la consola”, puntúa.

Como con el celular, en las discusiones familiares suele aparecer una solución intermedia, que parece un “bonus” para lograr un momento de tregua: permitir el juego, en este caso el nuevo GTA, pero con un límite estricto de tiempo . Para Nakab, ese razonamiento confunde dos cuestiones.

"Jugar una hora no transforma un contenido para adultos en un contenido adecuado para un adolescente. Tampoco la presencia de una persona adulta elimina las características de este videojuego", plantea. La duración de la partida no modifica el contenido al que se accede.

Eso no significa que el tiempo de pantalla deje de importar. Para cualquier videojuego, agrega Nakab, hay que cuidar que no desplace el sueño, la actividad física, el estudio ni los encuentros cara a cara con amigos.

Con los más chicos, Nakab es tajante: "A los 12 años el límite es absolutamente claro". Entre los 14 y los 15, en cambio, el camino requiere más diálogo y acompañamiento de la autonomía progresiva.

La especialista pide que la decisión no se convierta en una batalla de poder. "No creo que simplemente la respuesta sea prohibir o permitir algo con lo que no estamos de acuerdo por miedo a que nuestros hijos queden excluidos", señala. ¿La jugada maestra? “Hay que escuchar qué lugar ocupa el juego en el grupo de amigos, entender por qué lo quieren y explicar las razones del límite”.

También pide a los adultos que aprendan a “tolerar el enojo adolescente”. No siempre, dice, “se puede hacer lo mismo que los demás, y aprender a aceptar esa frustración forma parte de la crianza”. Se gana cuando se ayuda a los chicos a comprender por qué determinadas experiencias no son apropiadas para su edad.

¿Y si los chicos juntan plata, compran el juego y organizan una juntada para jugar? Las dos especialistas coinciden en que la respuesta no debería quedar librada a una sola familia.

"Yo utilizaría la escuela y a los padres para concientizar. Pongámonos de acuerdo, que no se compre este videojuego", plantea. A los 13 o 14 años, recuerda, los chicos todavía no tienen independencia económica, así que la posibilidad de acceso (desde 80 dólares) depende de las decisiones de los adultos. Si varias familias acuerdan no habilitarlo, el límite deja de ser una medida individual y pierde parte de su carga de aislamiento.

La escuela tiene un papel que va más allá de organizar acuerdos. Los videojuegos, las redes y las plataformas forman parte de la cultura juvenil, pero saber manejar un dispositivo no equivale a comprender cómo funciona. "Los chicos tienen un manejo instrumental de las tecnologías, pero no piensan las tecnologías", observa Morduchowicz. Por eso propone incorporar la ciudadanía digital a la formación escolar, que se traduce en enseñar a reflexionar sobre los entornos digitales, comprender sus lógicas y tomar decisiones informadas.

"El desafío de los padres no es controlar cada minuto de la vida digital de sus hijos, sino ayudarlos a desarrollar criterio y pensamiento crítico", resume Nakab. El límite de edad es claro para las especialistas. La manera de sostenerlo requiere algo más que un "no": diálogo, coherencia, acuerdos entre adultos y presencia cotidiana.

Si GTA VI puede convertirse en la nueva peleita que antes generaba el celular , la discusión ya no es solamente quién lo tiene o quién no, sino ¿por qué tendría que entrar ese jugador sub 18 a la vida de esa pareja +18 de Vice City?

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín