Allanaron una vivienda por una entradera en Mar del Plata: secuestraron armas y detuvieron a un hombre

ZONALES

La investigación por el asalto a dos hombres que fueron atados con cables permitió identificar a un presunto sospechoso y obtener una orden de allanamiento. En el procedimiento encontraron un revólver, municiones, equipos de comunicación y celulares.





Un robo ocurrido el 1 de octubre en una vivienda de calle 433 al 400 derivó en un allanamiento realizado este jueves por personal de la DDI de Mar del Plata. Durante el operativo fueron aprehendidos dos moradores, un hombre de 24 años y una mujer de 23, imputados por tenencia ilegal de arma de fuego de uso compartido.





El procedimiento se llevó a cabo en una casa de calle 479, entre 18 de Febrero y 66. Allí los investigadores secuestraron un revólver calibre .22, 45 cartuchos de 9 milímetros, cinco calibre 28 y uno calibre 32. También encontraron cinco vainas servidas calibre .38 Special y dos calibre 32, además de dos equipos de comunicación descriptos en el parte policial como inhibidores y cuatro teléfonos celulares.





Según la información oficial, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que la mujer recuperó la libertad bajo los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. Para esta última decisión se habría considerado que tiene dos hijos menores de edad. Ambos quedaron imputados por la tenencia del arma, pero la información difundida no los señala como autores del robo investigado.





La pesquisa, a cargo de la Fiscalía 13 de Mariano Moyano, permitió identificar como posible participante de la entradera a un hombre de 31 años, tío de los dos moradores de la vivienda allanada. Para avanzar sobre esa hipótesis, la DDI analizó registros de cámaras privadas y municipales, además del tráfico de comunicaciones de la zona.





El asalto había ocurrido alrededor de las 7.15, cuando un hombre de 46 años salía de su casa para ir a trabajar. Tres jóvenes con los rostros cubiertos, guantes y armas lo sorprendieron y lo obligaron a ingresar nuevamente junto con su primo. Ambos fueron atados con cables de cargadores mientras los delincuentes revisaban la propiedad.





Los asaltantes se llevaron herramientas, un televisor de 32 pulgadas, dos teléfonos celulares y una Toyota Hilux bordó. Luego escaparon en la camioneta por calle 433 hacia 6 Bis y continuaron en dirección a calle 435.





Hasta el momento, la información del procedimiento no indica que la camioneta ni los demás elementos sustraídos hayan sido recuperados.