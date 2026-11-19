El debut de la Argentina en el Mundial Sub-17 de Qatar estuvo lejos de lo esperado. El equipo de Diego Placente sufrió una dura y merecida derrota por 2-0 ante Australia , un rival que, en los papeles, aparecía como un adversario accesible, pero que terminó exponiendo las dificultades del conjunto albiceleste. Ahora, los chicos tendrán la oportunidad de recuperarse el domingo frente a Mozambique , que goleó 4-0 a Dinamarca , el otro integrante del grupo C y rival argentino el miércoles.

La caída, sin atenuantes, abre varios interrogantes sobre el funcionamiento del equipo. De todos modos, todavía no hay motivos para caer en el fatalismo: el formato del torneo permite que también se clasifiquen a los 16avos de final los mejores terceros y el margen para mejorar es amplio. Además, la experiencia de la edición pasada invita a no sacar conclusiones apresuradas. En aquella oportunidad, Argentina avanzó como el mejor primero de todos los grupos, pero terminó eliminada por México en la definición por penales.

Lo cierto es que ante Australia los dirigidos por Placente jugaron mal y sufrieron especialmente por una fórmula tan sencilla como efectiva: el pase largo para buscar al extremo derecho Akon. Con su potencia y velocidad, el australiano volvió loco a Alex Cardozo , titular en lugar del suspendido Simón Escobar , el zurdo de Vélez que debía cumplir una fecha de sanción por la expulsión en la final del Sudamericano. Por esa vía llegaron los dos goles: el primero, en contra de Álvaro Güich , después de un desborde de Akon; el segundo, tras una corrida del número 10 australiano, que quedó mano a mano con Valentín Reigia y definió luego de dejarlo tendido en el piso.

¡GOL DE AUSTRALIA! Akon tiró el centro y Guich la metió en su propio arco para el 1-0 ante Argentina. ATENCIÓN con el festejo del 10 australiano. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC pic.twitter.com/JhCiZ7z0Fb

El encuentro también tuvo una jugada polémica. A los 22 minutos del primer tiempo, el arquero australiano pareció realizar un saque corto desde el arco y el primer marcador central tomó la pelota con la mano para volver a ponerla en juego . Una acción que recordó a la que protagonizó Paolo Goltz en un Independiente-Colón disputado en Avellaneda en 2023. Después de consultar con sus colaboradores, Placente levantó la tarjeta para solicitar la revisión del FVS (Football Video Support), el sistema que se utiliza en este Mundial Sub-17 ante la ausencia del VAR. Cada cuerpo técnico dispone de dos tarjetas para pedir la revisión de determinadas acciones.

Los entrenadores pueden recurrir al FVS por cuatro motivos : goles o no goles -incluidas infracciones previas, posiciones adelantadas, manos o invasiones en penales-, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad en las amonestaciones. Así, el árbitro canadiense Michael Venne se acercó a las pantallas para revisar el pedido argentino y determinó que la pelota nunca había estado en juego. Por lo tanto, no correspondía sancionar penal y Argentina perdió una de sus dos tarjetas de revisión. La interpretación generó polémica, aunque no hubo mayores protestas.

Más allá de esa acción, Argentina, que se plantó con un 4-1-4-1, tal como probó Lionel Scaloni en los últimos dos amistosos ante Uruguay y Costa Rica, nunca consiguió imponer condiciones ante un rival ordenado, intenso y prolijo. Durante buena parte del primer tiempo casi no hubo diferencias entre los dos equipos, una paridad que habla de las dificultades albicelestes y también del mérito australiano. De hecho, las ocasiones más claras fueron para los oceánicos: Luke Becvinovski desperdició una oportunidad increíble , cuando falló frente al arco y sin arquero.

Tampoco funcionaron los extremos argentinos. Ni Tobías Goytía, de River, ni Emiliano Barrionuevo, de Boca, lograron desequilibrar. El más peligroso fue Giovani Baroni, el zurdo que ya acumula 25 partidos en la Primera de Talleres. Moviéndose por detrás del centrodelantero Facundo Salinas, intentó lastimar con remates desde afuera del área. En uno de ellos, el arquero Wilson-Papps respondió con una gran atajada para sacar la pelota del ángulo.

El panorama se acentuó en el complemento. Australia mantuvo su plan, encontró los espacios y esta vez no perdonó frente al arco. Argentina , en cambio, nunca consiguió reaccionar ni encontró los caminos para meterse nuevamente en partido . Casi no generó situaciones de peligro y terminó pagando caro una actuación muy floja. Y, además, sufrió la expulsión de Benjamín Vallejo por una fuerte patada.

La dura derrota ante Australia no sentencia nada, pero sí deja una advertencia: para seguir en carrera en Qatar, la Selección de Placente deberá mostrar una versión muy diferente desde el próximo domingo.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín