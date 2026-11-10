Detuvieron en Chaco a un hombre de 27 años acusado de abusar de su hermanastra de 12

Un hombre de 27 años fue detenido en la ciudad de Resistencia, Chaco, acusado de haber abusado sexualmente de su hermanastra, una nena de 12 años. La investigación comenzó después de que una familiar de la víctima realizara una denuncia ante el Departamento de Violencia Familiar y de Género.

Según consta en las actuaciones, la niña habría contado que atravesaba situaciones de abuso desde los 8 años. Además, habría señalado que el último episodio ocurrió aproximadamente un mes antes de que se conociera el caso.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada en las inmediaciones del barrio Carpincho Macho, en Resistencia. El vínculo familiar entre el sospechoso y la víctima es por parte de padre.

A partir de la denuncia, efectivos policiales iniciaron distintas tareas investigativas para establecer el paradero del hombre señalado. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Delitos Contra la Propiedad, que logró localizarlo y concretar su detención.

El operativo se realizó este lunes alrededor del mediodía en la zona de calle Tapir al 2500. Luego de ser identificado, el sospechoso fue trasladado a Sanidad Policial para los controles médicos correspondientes.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 15, a cargo de Candela Valdez, dispuso su aprehensión. Una vez cumplidas las actuaciones de rigor, el hombre fue trasladado a la Comisaría Cuarta Metropolitana, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y avanzar con las medidas correspondientes.

Fuente: TN