Cayó “Milhouse”: se filmaba manejando camionetas robadas y terminó delatado por sus propios videos de TikTok

Ramiro Nicolás Fernández Noce, conocido como “ Milhouse ”, fue detenido en las últimas horas acusado de ser el jefe de una organización dedicada al robo de camionetas 4x4 en el sur del Gran Buenos Aires . El joven, de 18 años, se mostraba en TikTok al volante de vehículos de alta gama presuntamente robados y esos videos fueron determinantes para avanzar en la causa.

El sospechoso fue detenido durante una serie de allanamientos ordenados por la Fiscalía N° 2 de Quilmes , a cargo del fiscal Javier Barrera. En los procedimientos también cayó un adolescente de 15 años , quien quedó a disposición del Fuero Penal Juvenil.

De acuerdo con los investigadores, Fernández Noce ya había integrado otras organizaciones delictivas conocidas como “ La banda de los atrevidos ” y “ La banda de los menores ”, conformadas por adolescentes de la zona de Dock Sud.

La sospecha es que, después de recuperar la libertad en agosto de este año, el joven reorganizó un grupo dedicado al robo de vehículos de alta gama, en el que también participaban menores de edad.

El mecanismo era violento y tenía un objetivo concreto: interceptar a conductores de camionetas, amenazarlos con armas de fuego y escapar con los vehículos.

Una vez concretados los asaltos, los vehículos eran escondidos durante algunos días para que se enfriara la búsqueda policial. Luego, según la hipótesis de la causa, los vendían ilegalmente.

Entre los episodios que se le atribuyen a la banda aparecen dos robos cometidos en octubre en la localidad de Bernal.

El primero ocurrió el 16 de octubre . Según consta en la investigación, cinco delincuentes armados interceptaron a dos hombres que estaban junto a una Toyota Hilux. Bajo amenazas, les robaron la camioneta, teléfonos celulares y otras pertenencias.

Cuatro días después, el 20 de octubre , se produjo otro asalto con una modalidad similar. Esta vez, la víctima fue un conductor que circulaba en una Ford Territory cuando fue abordado por delincuentes que descendieron de otra camioneta.

Los asaltantes rompieron una de las ventanillas , se apoderaron del vehículo y escaparon en dirección a Avellaneda.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido de la camioneta. Los investigadores establecieron que habría sido trasladada hasta Barracas , donde quedó abandonada temporalmente.

Uno de los elementos que permitió avanzar sobre la organización fue la geolocalización del teléfono celular de una de las víctimas. Ese dato llevó a los investigadores hacia una zona comprendida entre Dock Sud y Sarandí.

A partir de allí, empezaron a analizar perfiles de redes sociales vinculados con los sospechosos. Fue entonces cuando encontraron una cuenta de TikTok en la que varios jóvenes aparecían conduciendo camionetas a gran velocidad por la autopista Buenos Aires-La Plata.

Uno de esos registros llamó especialmente la atención: de acuerdo con los investigadores, había sido filmado desde el interior de la misma Ford Territory que había sido denunciada como robada.

Pero había otro detalle. La ropa que llevaba puesta uno de los jóvenes que aparecía en las imágenes coincidía con la vestimenta observada en uno de los asaltos registrados por las cámaras de seguridad.

Así, las publicaciones que buscaban exhibir las maniobras y los vehículos terminaron convirtiéndose en una de las principales pistas para avanzar con las detenciones.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía N° 2 de Quilmes solicitó tres allanamientos, que fueron realizados por efectivos de la comisaría 8ª de Bernal con apoyo de la División de Drones del municipio.

Durante los operativos, la Policía secuestró varias llaves de vehículos de alta gama y un arma de fuego, elementos que ahora forman parte de la investigación.

Fernández Noce quedó imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda.

La causa continúa abierta y los investigadores buscan identificar y localizar a otros posibles integrantes de la organización.

Fuente: TN