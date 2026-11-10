Santa Fe: mataron a tiros a un joven y detuvieron a un sospechoso que llevaba dos granadas de mano

Un joven de 25 años fue asesinado a balazos y otros dos hombres resultaron heridos durante un ataque contra una casa en San Lorenzo, Santa Fe , durante la madrugada del domingo. Los agresores habrían llegado en un auto robado que posteriormente apareció incendiado. Tras un operativo policial en la vecina localidad de Fray Luis Beltrán, detuvieron a un sospechoso que habría descartado un bolso con dos granadas de mano .

La víctima fue identificada como Uriel Alexander Flores , de 25 años, quien vivía en Fray Luis Beltrán. El crimen ocurrió alrededor de las 0.30 en una casa ubicada sobre la calle Estrada al 200, en una zona cercana al límite entre ambas localidades.

Según los primeros testimonios reunidos por los investigadores, al menos cuatro hombres que se movilizaban en un Citroën C3 gris abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

Flores recibió varios disparos en el tórax y murió como consecuencia de las heridas. Los otros dos hombres, de 33 y 36 años, sufrieron lesiones de arma de fuego en una pierna y un glúteo.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que las víctimas registraban antecedentes penales. Además, señalaron que la vivienda atacada había sido allanada tres meses antes en una investigación por venta minorista de drogas .

Después de la balacera, la Policía inició un operativo para encontrar el vehículo utilizado por los agresores.

Poco después, un llamado al 911 alertó sobre un Citroën C3 que se estaba incendiando en la esquina de Lavalle y Beruti , en el barrio Granaderos de Fray Luis Beltrán.

Los efectivos comprobaron que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente por robo. Según la información reunida durante la investigación, cuatro hombres habrían abandonado el vehículo y escapado a pie después de cruzar las vías del Ferrocarril Mitre.

Durante la búsqueda, agentes del Grupo de Operaciones Tácticas localizaron a varios sospechosos en las inmediaciones de la avenida Fray Luis Beltrán y Roque Sáenz Peña.

Uno de ellos, un joven de 25 años domiciliado en Rosario, fue reducido por vecinos cuando presuntamente intentaba conseguir una moto o una bicicleta para escapar .

El hombre quedó detenido y fue identificado mediante sus iniciales como A. D. V.

De acuerdo con la información policial, durante la persecución el sospechoso arrojó un bolso que contenía dos granadas de mano FMK2, de fabricación militar .

Los artefactos presentaban signos de deterioro y fueron intervenidos por personal especializado. No se había establecido públicamente si conservaban su capacidad explosiva.

Horas después, la Policía encontró una pistola sobre el techo de otra vivienda de Fray Luis Beltrán. Los investigadores intentan determinar si el arma fue utilizada durante el ataque.

La investigación está a cargo de la fiscal Lucía Pazos, de la Unidad Fiscal de San Lorenzo , quien ordenó distintas medidas para reconstruir la secuencia del homicidio e identificar a todos los participantes.

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si la balacera estuvo vinculada con disputas entre organizaciones dedicadas a la venta de drogas en la región.

Según informó Rosario3, los investigadores también analizan una posible relación entre el detenido y una pancarta con amenazas que apareció semanas atrás en una escuela del barrio Rucci, en la zona norte de Rosario.

En ese mensaje anónimo se vinculaba al sospechoso con una organización criminal. Sin embargo, esa presunta pertenencia todavía no fue acreditada judicialmente .

Mientras continúan los peritajes sobre el arma secuestrada, el vehículo incendiado y las granadas, la Justicia busca identificar a los demás sospechosos y determinar cuál fue el móvil del asesinato.

Fuente: TN