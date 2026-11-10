Un audio viral, un presunto robo de herramientas y un cuerpo desmembrado: el presunto crimen que conmociona a Bragado

La investigación por la desaparición de Ezequiel Eduardo Caraballo , el joven de 27 años que era intensamente buscado en la localidad bonaerense de Mechita , dio un giro estremecedor este lunes.

Durante un operativo de rastrillaje en el canal República de Italia, también conocido como Canal Cafiero, los equipos de búsqueda encontraron un cuerpo desmembrado

Aunque todavía no hubo una confirmación oficial , fuentes extraoficiales señalaron que la víctima sería Caraballo . La identidad deberá ser establecida formalmente mediante los estudios forenses.

El descubrimiento abrió una nueva etapa en la causa, que desde el comienzo estuvo atravesada por versiones sobre un posible crimen y un conflicto previo relacionado con el presunto robo de herramientas.

El cuerpo fue localizado durante un amplio operativo en el que participaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti .

Los rastrillajes se habían concentrado inicialmente en otro sector del curso de agua, pero finalmente los equipos encontraron los restos aproximadamente seis kilómetros aguas abajo del punto donde se habían desplegado las primeras tareas de búsqueda.

Según las primeras hipótesis, el cuerpo habría sido arrojado a unos 10 kilómetros del lugar donde finalmente apareció . Esa circunstancia también será materia de investigación para reconstruir el recorrido y establecer cómo llegó hasta ese sector del canal.

Según los medios locales, uno de los datos más impactantes del hallazgo es que al cuerpo le faltarían las extremidades inferiores. Esto deberá ser corroborado por los peritos, que también tendrán que establecer si las lesiones se produjeron antes o después de la muerte.

La autopsia será determinante para conocer cómo y cuándo se produjo el fallecimiento, además de aportar elementos que permitan identificar científicamente a la víctima.

No obstante, en las últimas horas el medio Móvil de Noticias indicó que fuentes extraoficiales ya confirmaron que los restos pertenecen al joven que estaba desaparecido desde el sábado y familiares de Caraballo también compartieron publicaciones en las redes para pedir justicia tras el brutal asesinato.

La desaparición de Caraballo había activado una investigación policial que, desde las primeras horas, apuntó a un posible episodio criminal.

Una de las principales líneas apunta a un conflicto por el presunto robo de herramientas en una casa usurpada de la calle Parodi, en el barrio Colonia de Mechita.

De acuerdo con esa hipótesis, la víctima habría tomado herramientas pertenecientes a personas de su entorno , situación que podría haber desencadenado un enfrentamiento fatal.

La causa ya cuenta con dos personas demoradas mientras los investigadores avanzan con las medidas para esclarecer el caso.

Otro elemento que generó conmoción en Mechita fue la circulación de un audio de WhatsApp en el que se hablaba de un supuesto asesinato y se brindaban detalles sobre lo ocurrido.

El mensaje se viralizó rápidamente y alimentó las sospechas de los vecinos, aunque la Justicia todavía no acreditó su autenticidad ni pudo establecer quién lo grabó.

Fuente: TN