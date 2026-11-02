Cuál es la principal hipótesis de la intoxicación de los 15 turistas que volvían de un crucero

Un viaje en crucero terminó con 15 turistas extranjeros con vómitos y otros síntomas después de viajar desde Tierra del Fuego hasta el aeropuerto de Ezeiza .

Según confirmaron las autoridades a Clarín , dos de ellos tuvieron que ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza y quedaron internados.

Los turistas habían llegado a Ushuaia a bordo de un crucero y, antes de subir el avión, habrían recibido viandas que comieron durante su estadía en la terminal.

Mientras se intenta determinar qué alimentos provocaron el cuadro de intoxicación y de qué embarcación, surgen dudas sobre los controles en el puerto de Ushuaia , que permanece intervenido.

El confuso episodio ocurrió el sábado 31 de octubre en el vuelo AR1953 de Aerolíneas Argentinas que despegó de Ushuaia a las 17.14 con destino final Ezeiza. Durante el viaje, varios pasajeros franceses vomitaron y tuvieron que ser asistidos.

El comandante informó al control, mientras estaban en el aire, que se iba a requerir asistencia de sanidad al aterrizar, por registrarse intoxicación de varios pasajeros. Esto activó los sistemas de emergencia aeroportuaria en la terminal de Ezeiza.

El avión aterrizó a las 20.17 y desde ese momento se desplegó un operativo de asistencia en el aeropuerto que comenzó el sábado por la noche, a las 20.30, y se extendió pasadas las 2 de la mañana.

Los turistas franceses fueron atendidos por personal de emergencias. Recibieron hidratación y asistencia médica, mientras que ocho de ellos necesitaron medicación.

Al principio, se informó que ninguna de las personas afectadas necesitó ser trasladada a un hospital, sin embargo, luego este medio supo que dos pasajeros fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza y quedaron internados.

Desde Aerolíneas Argentinas descartaron que el origen del problema estuviera relacionado con el servicio de comida del avión.

Según explicaron a Clarín , los turistas afectados habían recibido comida en Ushuaia. Incluso, algunos ya presentaban síntomas en el aeropuerto de Tierra del Fuego y no pudieron subir al avión.

Según pudo averiguar este diario, la hipótesis es que el malestar habría sido provocado por una vianda que les entregaron para consumir en la terminal del aeropuerto Malvinas Argentinas, antes de viajar a Buenos Aires.

"Es frecuente que los cruceros entregan viandas para excursiones o salidas ", dijo una fuente.

Si bien todavía falta definir con precisión el origen de la comida en mal estado, se apunta a una embarcación noruega que había estado en el puerto de Ushuaia.

Fuentes cercanas a la actividad portuaria señalaron que podría tratarse del Fridtjof Nansen , operado por la compañía HX Hurtigruten, un crucero con capacidad para 500 pasajeros que llegó a Ushuaia el sábado 31 de octubre a las seis de la mañana. Y que informaron que sigue allí, en el puerto de la capital fueguina. Aunque también había una embarcación chilena.

La investigación tiene otro obstáculo, que es la situación del puerto de Ushuaia. Desde el 20 de enero de 2026, la terminal portuaria está intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación --conocida como ANPyN, un ente autárquico que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía-.

Este organismo se encarga de regular, planificar y fiscalizar la actividad portuaria y el transporte fluvial y marítimo del país. La medida generó un conflicto entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego y modificó de forma radical su funcionamiento.

Las fuentes explicaron que, desde la intervención, los funcionarios provinciales tienen dificultades para acceder a la información y obtener respuestas de los interventores , lo que complica en este caso reconstruir qué embarcación pudo haber entregado las viandas y qué controles se realizaron.

Esto además de las dudas sobre el cuidado y control en uno de los principales puntos de ingreso de turistas a Tierra del Fuego.

Clarín se puso en contacto con las autoridades de la intervención, a cargo del puerto, pero hasta el momento en el que se redactó esta nota no recibió respuesta.

"Durante la pandemia, se había articulado con los organismos sanitarios un corredor seguro entre el puerto de Ushuaia y el aeropuerto de la ciudad", dijeron fuentes cercanas al Puerto.

Sin embargo, hoy la única comunicación entre las autoridades provinciales y las nacionales se hace vía e-mail, lo que genera demoras y complicaciones para investigar episodios confusos, como el que sucedió con los turistas franceses.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín