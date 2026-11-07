Colapinto quedó en el puesto 14 en el último entrenamiento, antes de la clasificación para Interlagos

Franco Colapinto terminó este sábado en el décimo cuarto puesto de la tercera y última sesión de prácticas del Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1 , disputado en el circuito de Interlagos , de cara a la sesión de clasificación.

Colapinto completó el último ensayo previo a la clasificación con un registro de 1:12.925 a bordo de su Alpine , tras dar 25 vueltas sobre el recorrido del autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly , se ubicó un poco más arriba al terminar en el décimo primer lugar y dar 26 vueltas al trazado. La tanda libre coronó al neerlandés Max Verstappen en lo más alto de la tabla de tiempos con su Red Bull , seguido por Kimi Antonelli con Mercedes y Lando Norris con McLaren .

La sesión previa a la clasificación estuvo marcada por una serie de sanciones técnicas que sacudirán la parrilla de partida para la competencia. Max Verstappen , junto a las dos Ferrari conducidas por Charles Leclerc y Lewis Hamilton , además de George Russell con Mercedes y Checo Pérez con Cadillac, deberán retroceder en el orden de largada debido a modificaciones en sus unidades de potencia.

Estas penalizaciones abren un escenario diferente al que suele presentarse para los puestos de salida, donde varios competidores buscarán aprovechar las sanciones para avanzar posiciones de cara a la carrera del domingo.

Esto pasa porque el reglamento técnico de la categoría busca controlar los costos y evitar que los equipos con más presupuesto cambien de motor en cada carrera. Por eso, establece una cuota máxima de piezas para la unidad de potencia que cada auto puede utilizar durante el año sin ser sancionado (por ejemplo, una cantidad determinada de motores de combustión interna, turbos, generadores de energía, baterías y electrónica de control).

Cuando un auto supera ese límite permitido —ya sea porque la pieza cumplió su vida útil, sufrió un fallo mecánico o el equipo decide poner un componente nuevo para ganar potencia estratégica—, el reglamento aplica una penalización.

Por otro lado, Franco Colapinto sumó una sanción económica durante la primera práctica libre en el circuito de Interlagos. La FIA le impuso una multa de 100 euros al comprobar que el piloto de Alpine ingresó al carril de boxes a 80,6 km/h , un exceso de 0,6 km/h sobre el límite permitido de 80 km/h. De todos modos, no afecta en el aspecto deportivo de la competición.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Periodista especializado en el mundo motor

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Fuente: La Nación