Súper Niño: pronostican más de 40 grados y tormentas intensas en una región

Las próximas dos semanas traerán fuertes cambios de temperatura, con lluvias escasas en gran parte del área agrícola durante los primeros días y tormentas más intensas hacia mediados de noviembre. Entre el 5 y el 11 de este mes, las precipitaciones serán inferiores a los 10 milímetros en buena parte de las zonas productivas , mientras que para la semana siguiente se espera un aumento del calor, con temperaturas que podrían superar los 40 grados en algunas regiones y tormentas que dejarían más de 100 milímetros en sectores del norte argentino. Vale recordar que se está atravesando el fenómeno El Niño.

Así lo indicó el último informe de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , elaborado por el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra, que anticipó un período con importantes cambios de temperatura, el ingreso de aire frío, un posterior aumento del calor y el regreso de las precipitaciones.

Para la primera semana, comprendida entre el 5 y el 11 de noviembre, la BCBA prevé que las lluvias se concentrarán principalmente en el norte del área agrícola . El este del NOA, la región del Chaco y el norte de la Mesopotamia recibirían entre 10 y 25 milímetros, con algunos sectores que podrían superar esos valores. En cambio, en el resto de las regiones productivas se esperan precipitaciones escasas o nulas, con acumulados inferiores a los 10 milímetros.

Según explicó Sierra, al comienzo del período terminará de pasar un frente que ingresó durante los días anteriores, lo que dará lugar a una disminución de las precipitaciones en buena parte del país. “El resto del área agrícola registrará aportes escasos a nulos (menos de 10 mm)” , señaló el documento.

Junto con ese cambio llegará un descenso de las temperaturas por el avance de vientos del sur. El informe advierte sobre un posible riesgo de heladas en las zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, las sierras bonaerenses y el centro de Uruguay.

En particular, el este de Buenos Aires podría registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados, con riesgo de heladas localizadas. En las zonas serranas del NOA y Cuyo, en tanto, se esperan registros inferiores a cero grados, con heladas generales. Según la BCBA, “las zonas serranas del NOA y Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos con valores inferiores” .

Sin embargo, el frío no durará mucho. Con el posterior ingreso de vientos del nordeste, las temperaturas volverán a subir en gran parte del área agrícola. El este del NOA, sectores de Cuyo, el norte y oeste de la región pampeana y buena parte de la Mesopotamia podrían registrar máximas superiores a los 30 grados, con focos de entre 35 y 40 grados hacia el norte, el centro de Cuyo y el oeste de La Pampa.

Entre el 12 y el 18 de noviembre, las temperaturas volverán a ubicarse por encima de los valores normales en gran parte del área agrícola. Según el informe, el este del NOA, Paraguay, el centro de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia y el norte de Córdoba podrían superar los 35 grados, con sectores del norte donde las máximas alcanzarían valores superiores a los 40 grados.

En cambio, buena parte de Buenos Aires tendría temperaturas máximas de entre 25 y 30 grados, mientras que en el sudeste de la región pampeana los registros se mantendrían por debajo de los 25 grados por la influencia de los vientos marítimos.

Después del aumento de las temperaturas, se espera el ingreso de un frente de tormenta que dejará lluvias de distinta intensidad según la región . Sobre este punto, el informe anticipó: “A continuación, se producirá la entrada de un frente de tormenta, produciendo precipitaciones de muy variada intensidad sobre el sur y el centro del área agrícola, aunque sin alcanzar sus extremos sudoeste y norte que recibirán aportes modestos”.

La mayor parte del NOA, la región del Chaco, el este de Cuyo, la Mesopotamia y amplios sectores de la región pampeana podrían recibir entre 10 y 50 milímetros, aunque habrá zonas con acumulados superiores y otras con precipitaciones escasas.

El informe advierte especialmente sobre focos de tormentas en el sur del NOA, donde los registros podrían superar los 100 milímetros . En ese sentido, señaló que se esperan “sobre el sur del NOA, focos de tormentas con precipitaciones superiores a 100 mm”.

Hacia el final de la segunda semana, una nueva entrada de aire marítimo provocará otro descenso térmico. Las temperaturas mínimas quedarían por debajo de los valores normales en buena parte del área agrícola, con riesgo de heladas principalmente en las zonas serranas y cordilleranas del oeste.

Fuente: La Nación