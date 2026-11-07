Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió atropellada por un camión al intentar cruzar una ruta en moto

La tragedia tiñó de luto la noche de Santiago del Estero con la muerte de una joven de 18 años , llamada Kihara Seifer Procopp , quien falleció esta madrugada tras ser impactada por un camión.

La brutal colisión ocurrió en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la avenida Boulevard República , en la localidad de Icaño, departamento de Avellaneda.

La joven intentó cruzar la autovía al volante de su motocicleta, una Honda XR de 150 cc , en la que viajaba junto a otra joven. De lo que no se percató al atravesar la ruta, o bien no hizo tiempo a pasar, fue la presencia de un camión Iveco Sway conducido por un hombre de 41 años, oriundo de Lules, Tucumán.

El impacto se produjo cuando la moto intentó atravesar la ruta en dirección este-oeste. Las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas de gravedad y fueron derivadas al centro de salud de Añatuya.

Kihara ingresó inconsciente y falleció al poco tiempo , mientras que la acompañante presentaba una posible fractura en una de sus extremidades .

La fiscal de turno, Alejandra Sobrero , ordenó la intervención de Criminalística para realizar pericias en el lugar. También dispuso el secuestro de la moto y el camión , que serán sometidos a medidas técnicas para reconstruir la mecánica del choque.

El conductor del Iveco debía permanecer en sede policial para su identificación mientras continuaban las actuaciones judiciales. Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 55 de Icaño trabajaba en la investigación.

Hija única, Kihara había egresado el año pasado y no era una vecina más. Muchas personas la despiden hoy con profundo dolor en las redes, cuyo deceso enlutó durante la madrugada de este sábado a la localidad de Icaño y a toda la provincia.

Era una figura muy conocida y querida en su ciudad natal y en los pueblos cercanos. La joven, multifacética y de gran carisma, trabajaba como modelo y lashista -profesional de la belleza especializada en el diseño de la mirada, dedicada a la aplicación de extensiones de pestañas, laminación y tratamiento para cejas-, además de deslumbrar por su talento como bailarina .

La distinción de reina del carnaval de Icaño llegó años atrás gracias a su imponente presencia y simpatía, un reconocimiento que hoy sus seres queridos evocan con profundo orgullo: “Ella está en el mejor reino porque siempre fue y será una reina”.

Fuente: Infobae