El exabogado de Laudelina Peña , José Alejandro Fernández Codazzi , declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que existió un “pacto familiar” para ocultar que Loan Danilo Peña había sido atropellado por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez la tarde del 13 de junio de 2024, cuando se retiraban de El Algarrobal.

Según el letrado, Laudelina le contó que hubo una reunión en la que participaron Macarena Peña (su hija), José Peña (padre de Loan), Camila Núñez y la abuela Catalina, donde se decidió no hablar del accidente .

Fernández Codazzi, que declaró por más de cuatro horas, afirmó que esa misma tarde Laudelina le confesó a Catalina y luego a José que se había tratado de un accidente de tránsito.

Asimismo, relató que Catalina se enojó con Laudelina por romper el pacto de silencio y le advirtió que podía terminar presa por hablar.

Fernández Codazzi reconstruyó la versión de Laudelina sobre lo ocurrido en El Algarrobal. Según su testimonio, Loan se habría separado del grupo mientras tomaban naranjas en la tapera y regresó solo a la casa de su abuela.

“Ella no vio el impacto, solo escuchó el ruido, giró y vio que lo alzan al nene y lo tiran atrás, que abrió la caja (de la Ford Ranger) y lo tiran. Eso me contó delante de su hija (Macarena) haciendo la recreación, que los bracitos de Loan estaban caídos hacia los costados, que tenía rastros de sangre y los ojos en blanco”, detalló el abogado según lo citado por Clarín .

Fernández Codazzi afirmó que Caillava y su marido Carlos Pérez estaban alcoholizados cuando salieron del lugar y que llevaban una conservadora con vino. Además, dijo que Caillava le habría dicho a Laudelina que llevarían al chico al hospital y luego avisarían a la Policía, mientras ella debía seguir buscando. Laudelina habría sentido miedo porque consideraba a Caillava una persona poderosa.

Durante la audiencia, Laudelina negó a los gritos la versión del accidente , lo que generó un llamado de atención del presidente del tribunal. Su abogada la contuvo mientras escuchaba el testimonio entre lágrimas y gestos de negación.

En otro momento, apuntó contra Carlos Pérez, a quien señaló como el primero en acusar a Antonio Benítez de la desaparición de Loan ante el comisario Walter Maciel. Según el abogado, Benítez fue quien más buscó al nene ese día y siempre mantuvo un relato coherente, por lo que aseguró creer en su inocencia.

Durante su declaración, el letrado recordó que Laudelina le había contado que enterró el botín de Loan en un lodazal, a casi 2000 metros del naranjal, por instrucciones precisas de Caillava.

También detalló que la zapatilla fue entregada a Laudelina cerca de la escuela abandonada el 13 de junio por la tarde , alrededor de las 16. Caillava le indicó exactamente dónde debía colocarla y, esa misma tarde o noche, Laudelina marcó el barro con las pisadas del botín antes de enterrarlo. Para señalizar el lugar, rompió una rama de un árbol y clavó un palo junto a la zapatilla.

Fernández Codazzi aseguró que Laudelina le confesó que no se animaba a contarle nada al comisario Maciel porque Caillava le había advertido que el policía estaba involucrado y conocía todos los detalles.

El abogado también negó haberle entregado los 50.000 pesos que le secuestraron a Laudelina días después de que ella introdujera la versión del accidente ante un fiscal provincial. Además, relató que en su momento negoció con la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán para cerrar un acuerdo abreviado o convertir a Laudelina en testigo arrepentida , lo que implicaba que señalara la laguna donde supuestamente habría sido arrojado el cuerpo de Loan . Sin embargo, la tía del chico lo apartó de su defensa sin previo aviso: “Yo me enteré por un mail del Juzgado”, afirmó.

La declaración de Fernández Codazzi generó fuertes cruces entre los abogados defensores. Rodolfo Baqué (defensor de Elizabeth Cutaia), el defensor oficial Enzo Di Tella (de Benítez) y Ernesto González (defensor de Caillava y Pérez) cuestionaron las preguntas del Tribunal, lo que obligó a una intervención firme del juez Ceroleni .

El abogado sumó otro dato llamativo: cuando le preguntó a Laudelina por qué no avisaron a la Policía sobre la desaparición de Loan, ella respondió “que no sentían un afecto especial por Loan”.

Durante la audiencia estuvieron presentes los padres de Loan, José Peña y María Noguera. La madre reiteró su reclamo: “Todos los que están sentados acá saben dónde está Loan”, y exigió respuestas: “Basta de circo y de mentiras”.

Noguera también expresó su desconfianza hacia Laudelina: “Ya no le creo, porque cuando se sentó acá pidió disculpas, dijo una mentira. Yo miro a Laudelina, yo no voy a agachar la cabeza porque los que tienen que tener vergüenza son ellos”.

Por su parte, José Peña negó la existencia de un “pacto de silencio” como sugirió el abogado: “Eso no existió. Nosotros estábamos en el campo buscando a Loan, no sabíamos nada”.

Apenas finalizó la audiencia, la defensora de Laudelina solicitó una ampliación de indagatoria para responder a las afirmaciones de Fernández Codazzi, pero el tribunal decidió postergarla para la próxima semana por falta de tiempo.

Fuente: TN