Luego de comprar un televisor por $29.999 a través de Mercado Libre, una mujer descubrió que tenía fallas y lo devolvió. Sin embargo, como nunca recibió el reintegro del dinero, llevó el caso a la Justicia y obtuvo una importante compensación .

En agosto de 2026, tras varios años de conflicto judicial, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial obligó a la empresa a pagarle $5.529.999 más los intereses correspondientes .

Todo comenzó en julio de 2019, cuando la mujer adquirió un Smart TV LG de 50 pulgadas con resolución 4K en la plataforma. Sin embargo, al recibirlo, descubrió que el producto era defectuoso, por lo que solicitó que le devolvieran el dinero .

Aunque la empresa le comunicó que el reintegro se había realizado de manera correcta, los $29.999 nunca ingresaron a su cuenta bancaria. Lejos de quedarse de brazos cruzados, realizó varios reclamos y, como no obtuvo una solución, inició acciones legales contra la compañía.

De acuerdo con una pericia informática realizada durante el juicio, Mercado Libre había transferido el dinero a Prisma Medios de Pago. Sin embargo, una pericia contable comprobó que los fondos nunca habían llegado a la cuenta de la mujer.

Por más que la empresa sostuvo que había cumplido con su obligación al transferir el dinero al intermediario financiero, los jueces consideraron que su responsabilidad era garantizar que la clienta recibiera efectivamente el reintegro del dinero.

La Justicia, en primera instancia, había ordenado devolverle los $29.999 de la compra y abonarle otros $200.000 en concepto de daño moral. Sin embargo, ambas partes decidieron apelar esta sentencia inicial.

Tras revisar el caso, la Cámara consideró que el monto establecido inicialmente era insuficiente . Para ello, tuvo en cuenta los reiterados reclamos, todos los años que estuvo privada de su dinero y la necesidad de haber afrontado un extenso proceso judicial.

Así, el monto total de la condena quedó conformado por las siguientes sumas:

En esa misma línea, los magistrados consideraron que la empresa había tenido una conducta “gravemente negligente” respecto de los derechos de la consumidora. Por este motivo, establecieron la sanción económica con el objetivo de que estas situaciones no se repitan.

Fuente: TN