Buscan trabajadores para contar pingüinos en la Antártida y pagan 2.500 euros al mes

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Una oferta de empleo en la Antártida llamó la atención por sus condiciones extremas: trabajar durante cinco meses rodeado de hielo, sin duchas y con un sueldo de hasta 2.500 euros mensuales.

La fundación británica UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) busca cada año a un grupo de entre cuatro y cinco personas para trasladarse a la isla Goudier, en el archipiélago Palmer. Allí deberán realizar tareas de conservación, atención al público y seguimiento de la fauna local.

El salario ofrecido oscila entre 1.700 y 2.500 euros al mes, con alojamiento, comida y equipamiento polar incluidos.

Un trabajo en una base histórica

El destino es Port Lockroy, una emblemática base militar fundada en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Operación Tabarín.

La instalación fue abandonada en 1962 y restaurada tres décadas después. Actualmente funciona como Sitio y Monumento Histórico protegido por el Tratado Antártico.

El recinto alberga un pequeño museo, una tienda de recuerdos y la famosa Penguin Post Office, una oficina de correos que continúa operativa.

Durante el verano antártico, que se extiende de noviembre a marzo, la base recibe entre 10.000 y 18.000 visitantes que llegan en cruceros de expedición.

Las tareas y las condiciones de vida

Los trabajadores deben atender la tienda, guiar a los turistas, clasificar la correspondencia y sellar a mano más de 80.000 postales por temporada.

Además, colaboran con el seguimiento de los pingüinos y sus huevos, una de las tareas más particulares de la experiencia.

La vida en la isla exige adaptarse a condiciones extremas, con temperaturas bajo cero, aislamiento y recursos limitados. La falta de duchas durante los cinco meses de estadía es uno de los aspectos que más llama la atención de la oferta.

A cambio, los seleccionados reciben una remuneración mensual y tienen cubiertos los gastos de alojamiento, alimentación y equipamiento necesario para trabajar en uno de los lugares más remotos del planeta.