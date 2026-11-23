El calor y las altas temperaturas llegaron para quedarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la temperatura para este lunes 23 de noviembre superará los 30°C .

Además, los especialistas anticiparon se esperan más días con máximas de hasta 34°C , sin probabilidad de precipitaciones durante el resto de la semana.

Durante la mañana, la temperatura será de 23°C , con vientos del noroeste a velocidades de hasta 12 km/h. El cielo estará algo nublado.

Por la tarde, la máxima llegará a 31°C y el cielo permanecerá mayormente nublado. Los vientos soplarán del sector oeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura bajará a 25°C . El cielo estará mayormente nublado, con vientos del oeste a velocidades de hasta 12 km/h.

Martes 24: mínima de 19°C y máxima de 30°C, con cielo mayormente nublado y despejado hacia la noche, donde se pronostican ráfagas del sur de hasta 50 km/h.

Miércoles 25: la mínima será de 14°C y la máxima de 26°C, con cielo ligeramente nublado durante la madrugada y la mañana. Algo nublado hacia la tarde y la noche.

Jueves 26: cielo algo nublado, con mínima de 15°C y máxima de 28°C.

Viernes 27: mínima de 19°C y máxima de 30°C, con cielo algo nublado.

Sábado 28: cielo algo nublado, con mínima de 21°C y máxima de 33°C.

Domingo 29: mínima de 20°C y máxima de 34°C, con cielo parcial a mayormente nublado.

Fuente: TN