Argentina necesitaba desbloquearse en el Mundial Sub 17 2026 . La deuda era de resultado, pero también de juego. Y la Albiceleste lo consiguió. Fue con una victoria ajustada 2 a 1 contra Mozambique , quizás innecesario a partir del desarrollo del partido, pero vital para el desarrollo del grupo C, en el que había debutado con derrota ante Australia y que cerrará el próximo miércoles frente a Dinamarca .

Era un duelo clave porque los africanos habían sorprendido al golear 4-0 a los europeos en el debut. Y el entrenador Diego Placente , a partir de haber recuperado futbolistas por una suspensión que arrastraban del Sudamericano que terminó con escándalo ante Brasil, encontró un mejor funcionamiento.

Fueron vitales Simón Escobar , que fue capitán y está jugando su segunda Copa del Mundo de la categoría tras la del año pasado, y Juan Cruz Policella . Ambos de La Fábrica de Vélez, le dieron otro ritmo al ataque argentino, que en el estreno había estado deslucido y poco profundo, pese a las pinceladas de Giovanni Baroni , de Talleres de Córdoba.

El gol tempranero ayudó y mucho. Fue Matheo Machuca , el mediocampista central que juega en Independiente, el que clavó un remate cruzado de zurda inatajable para João Jofrisse. Ribetes del destino, este futbolista había sido suspendido cuatro meses por racismo después de aquel episodio ante la Verdeamarela .

A diferencia del debut, Argentina no sufrió en el retroceso, ni quedó mal parado para favorecer los contragolpes rápidos de los africanos. Así se sostuvo con su mejor esencia: la tenencia de la pelota.

Y a partir de ese trabajo llegó el segundo: Simón Escobar tiró una pared, recibió la devolución dentro del área y definió tres dedos en el cara a cara con el arquero rival. Golazo .

Había redondeado un buen primer tiempo la Albiceleste, pero todo se desmoronó en la última jugada. Mateo Mendizábal quiso salir jugando pero le regaló la pelota a Diego Pelembe, que fue egoísta y jugó la individual, pero con la fortuna que su remate fue desviado por el arquero Reigia y el rebote le cayó a Alírio Júnior, que la empujó al arco vacío.

Era un golpe del que debía recuperarse Argentina, y lo hizo con mucho temple. Se afirmó en defensa nuevamente en el complemento, no resintió su rendimiento por los cambios y hasta mereció liquidar antes el resultado, sin sufrimiento.

Pero Mozambique fue con amor propio y hasta convirtió el empate, pero una clara posición adelantada de Chausson Nhabanga, pese al rechazo involuntario de un defensor argentino, hizo que el árbitro lo invalide, incluso pese a la protesta del banco africano que lo llevó al FVS.

Apretó los puños Diego Placente y sus jugadores terminaron cantando y celebrando dentro del campo de juego. El miércoles, contra Dinamarca (12:30, hora argentina), sabrá que un triunfo lo clasificará sin esperar otro resultado, en cualquier otro escenario, Argentina no dependerá de sí mismo.

Fuente: Clarín