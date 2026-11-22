Un pueblo de 390 habitantes busca nuevos vecinos para repoblarse. Para eso, ofrece alojamiento gratis en un departamento de 60.000 euros a cambio de que el postulante esté a cargo del bar que se encuentra en el centro cívico. Se trata de Ulldemolins, ubicado en la comarca del Priorat, España .

El departamento cuenta con 100 metros cuadrados y cuatro habitaciones, renovada por la municipalidad. Anteriormente, era la casa del médico de la localidad española.

El Ayuntamiento de Ulldemolins decidió ofrecer distintas facilidades para conseguir que alguien se haga cargo de la cafetería del centro cívico . El objetivo es recuperar un lugar de reunión para los vecinos y, al mismo tiempo, atraer a personas interesadas en instalarse en el pueblo.

Según explicó el alcalde, Sergi Méndez , el municipio destinó 60.000 euros a mejorar el departamento, con trabajos de pintura, renovación del mobiliario y aislamiento de las ventanas. Además del alojamiento, la propuesta contempla:

La bonificación del alquiler está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones de horarios y prestación de servicios.

La iniciativa responde a un problema que atraviesa buena parte de las pequeñas localidades rurales de España: la pérdida de habitantes y la dificultad para mantener abiertos los comercios y espacios de encuentro.

En Ulldemolins, el bar del centro cívico es un lugar importante para la vida social. Sin embargo, el Ayuntamiento ya intentó adjudicar su gestión en cinco oportunidades y todavía no consiguió un interesado que se haga cargo del negocio.

La falta de un establecimiento de estas características también afecta a los vecinos, que tienen pocas alternativas para reunirse y compartir un café o una comida fuera de sus casas.

“En el pueblo no hay ni un sitio donde podernos sentar por la tarde a tomar algo o a cenar” , explicó una de las habitantes.

Ulldemolins está ubicado en la comarca del Priorat , en la provincia de Tarragona, Cataluña, España. Se encuentra en las inmediaciones del parque natural de la Sierra de Montsant y es conocido por sus paisajes naturales y su tradición vitivinícola.

Uno de sus principales atractivos es la Vall del Silenci (Valle del Silencio), un entorno natural caracterizado por la tranquilidad y el aislamiento .

Sin embargo, esa misma ubicación representa una dificultad para atraer nuevos habitantes. El pueblo está a casi una hora en auto de ciudades como Reus , Tarragona y Lleida , a través de caminos con numerosas curvas.

Fuente: TN