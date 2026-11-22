Despistó y volcó en la Ruta 11: el conductor fue trasladado al hospital

ZONALES

Un automóvil Fiat Siena protagonizó un despiste y vuelco este domingo sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 407, en jurisdicción de Villa Gesell.





El hecho se conoció a partir de un llamado al 911. Al llegar al lugar, personal del Departamento de Seguridad Vial constató que el vehículo, de color blanco, había terminado volcado sobre el sector ascendente de la ruta.





De acuerdo con la información policial, el conductor, un hombre de 59 años, habría perdido el control del automóvil luego de quedarse dormido mientras manejaba. Viajaba acompañado por una mujer de 58 años, quien no presentó lesiones.





El automovilista sufrió un corte en la mano izquierda, a la altura del dedo meñique. En una primera instancia recibió asistencia médica en el lugar, pero posteriormente fue trasladado al hospital local para realizar las curaciones correspondientes, conforme al protocolo sanitario.





En el operativo intervinieron efectivos del Departamento de Seguridad Vial y personal de una ambulancia del sistema de emergencias. También se dio intervención a AUBASA y se realizaron tareas de señalización y balizamiento para prevenir nuevos incidentes.