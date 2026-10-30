Villarruel invitó al Papa al Senado e impulsó una resolución para que Milei la sume a uno de los actos oficiales

Cuando falta poco más de una semana para la visita del papa León XIV, las tensiones entre el Congreso y la Casa Rosada parecen hacer caso omiso al llamado a la unidad de la Iglesia. El último cortocircuito se produjo este jueves durante la sesión del Senado, cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel acordó con los legisladores de todos los bloques, y en presencia de Patricia Bullrich, cursar una invitación formal desde el recinto para que el sumo pontífice visite el Parlamento, tal como hizo en España, pese a que su agenda ya está cerrada.

Una jugada que no sorprendió demasiado al entorno de Karina Milei, donde fue interpretada como una nueva provocación de la vicepresidenta. “Llegó tarde al cumpleaños, ya está todo organizado”, ironizaron para restarle peso a la maniobra de Villarruel. Con Bullrich, en cambio, no muestran la misma indulgencia. Los pases de factura se multiplican.

Desde la tropa que conduce Martín Menem dirigen sus dardos contra la exministra de Seguridad, que cada vez hace más explícitas sus desmarques de la Casa Rosada, en una actitud que atribuyen a sus aspiraciones electorales.

El principal reproche a la jefa del bloque libertario en el Senado apunta a que no haya logrado contener la avanzada de Villarruel . “Ya hay un evento en el que van a participar los senadores, diputados y gobernadores en el Palacio Libertad y ella lo sabía”, se quejaron.

Lo cierto es que, hasta el jueves, las invitaciones para el evento todavía no se habían cursado. Sin embargo, insistieron en que Bullrich estaba al tanto de la convocatoria, un tema que, según destacaron, había conversado dos meses atrás con la propia Karina Milei durante una jornada en la Casa Rosada, en la que el Presidente recibió a los diputados y senadores del bloque oficialista.

En cualquier caso, cerca de la senadora libertaria se jactaron de que Bullrich ya había anticipado a los legisladores, durante la reunión de labor parlamentaria del miércoles, que recibirían una invitación del Poder Ejecutivo para participar del mitin en el Palacio Libertad. Fue precisamente en esa instancia donde terminó de gestarse la iniciativa de invitar al Papa desde el Senado.

Las mismas fuentes negaron cualquier contacto o acuerdo previo con Villarruel e insistieron en que la idea surgió del consenso de todos los espacios. “Un poco lo que se buscó es intentar replicar la participación que tuvo el Papa en el parlamento de España”, precisaron.

Las versiones se contraponen. Dentro del bloque del PJ sostienen que la resolución surgió a pedido de José Mayans, como respuesta al malestar de varios senadores por la falta de información sobre la convocatoria. Una explicación que también comparten quienes frecuentan los pasillos cercanos a Villarruel. “Estaban preocupados porque no sabían nada de nada”, plantearon.

En efecto, la resolución de los bloques no solo propone que el Papa visite el Congreso y dirija un mensaje a sus miembros, o reciba a una delegación encabezada por Villarruel en el lugar y horario que él disponga. También deja al descubierto la incertidumbre de los legisladores sobre su participación en el acto oficial. Así, en su artículo 4, solicita al Poder Ejecutivo que garantice, a través de la Cancillería, la presencia institucional del Senado, encabezado por su presidenta, en el Palacio Libertad. Un pedido que también lleva la firma de Bullrich y que no pasó inadvertido entre los libertarios de la Cámara baja.

Pese al malestar, la orden dentro del oficialismo sigue siendo evitar que las confrontaciones con Bullrich escalen. “Mientras la pelota toque la línea, el juego vale”, repitieron quienes conocen bien al riojano.

El límite sería una eventual “traición”: que la senadora comience a impulsar un proyecto presidencial propio.

En ese contexto, cobran relevancia las recientes declaraciones de Menem, alfil de Karina Milei, durante una reunión en el Congreso con dirigentes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP). “Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, sentenció.

Mientras tanto, desde el entorno de Villarruel se desentienden de la autoría de la iniciativa y remarcan que se trató de una decisión consensuada entre todos los bloques. Eso, pese a que la vicepresidenta ya venía manteniendo contactos por su cuenta con algunos sectores de la Iglesia para avanzar en esa dirección.

La número dos de Milei buscaba anticiparse a un nuevo vacío del Ejecutivo. Incluso, en algunos despachos libertarios deslizan que su presencia en el acto oficial podría no estar contemplada. “Quizás no le llega la invitación”, se burla un parlamentario oficialista. Rápidamente se corrige. Es que dentro del Gobierno son conscientes del pedido del Vaticano de promover una convocatoria amplia, que incluya a todos los sectores. Guste o no, Villarruel forma parte. Bullrich, por ahora, también.

Fuente: La Nación