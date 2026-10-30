Hay alerta amarilla por tormentas para la noche de este viernes 30 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre en distintas provincias del país. Según precisó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, este nivel de advertencia implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN advirtió que por la noche la Ciudad será afectada por “lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, y que “podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente” .

Se esperan además valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En la Ciudad y en varias zonas del conurbano bonaerense, poco antes de las 6.30 y por unos 15 minutos diluvió con fuerza. Recoleta, Palermo y Belgrano, entro otros barrios, amanecieron con el cielo grisáceo y repleto de nubes. Luego lluvia disminuyó, aunque se mantuvo la posibilidad de nuevos chaparrones y eventuales tormentas aisladas, según consignó Meteored .

Distintos sectores del AMBA como La Plata, Claypole, Ezeiza y Adrogué también se vieron afectados durante el día por el clima inestable de la mañana, que incluyó lluvias, una marcada inestabilidad e incluso caída de granizo en algunas localidades. Distintos usuarios compartieron cielos grises y fuertes precipitaciones en las redes sociales.

Después del temporal que se registró durante las primeras horas del día en La Plata y alrededores, la Dirección de Información Meteorológica de ese municipio advirtió sobre la formación de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y con posible caída de granizo .

“Las mismas avanzan hacia nuestra zona, y podrían afectarnos en el transcurso de la próxima hora”, indicó el organismo.

La alerta amarilla por tormentas abarca la Ciudad y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, donde se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconsejó retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar Argentino, llevó calma a la población ante versiones de supuestas crecidas.

“De acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas hasta el momento, no existen indicios de una situación extraordinaria de peligro vinculada a los caudales del río Colorado”, señaló el organismo.

Y añadió que “el Gobierno de La Pampa, a través del EPRC, continúa desarrollando tareas de monitoreo, prevención y mantenimiento de la infraestructura hidráulica”.

El ente también emitió el pronóstico para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se anticipó un posible fin de semana inestable.

Según indicó, este viernes, la máxima será de 23°C y la mínima de 17°C en la ciudad de Buenos Aires, donde las lluvias aparecieron desde la mañana y podrían extenderse hasta la tarde. Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el sábado se prevé que la probabilidad de precipitaciones descienda al 0% , con una máxima de 25°C y una mínima de 14°C.

En la provincia de Buenos Aires , la mínima de este viernes será de 12°C y la máxima de 20°C . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y las lluvias se extenderán hasta la última hora del día. No se descarta la caída de granizo y actividad eléctrica.

Para el resto del país el SMN indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 16°C en Catamarca ; 29°C y 13°C en Chaco ; 22°C y 12°C en Chubut ; 30°C y 11°C en Córdoba ; 28°C y 14°C en Corrientes ; 26°C y 15°C en Entre Ríos ; 29°C y 13°C en Formosa ; 21°C y 15°C en Jujuy ; y 25°C y 8°C en La Pampa .

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 16°C en La Rioja ; 30°C y 14°C en Mendoza ; 28°C y 17°C en Misiones ; 29°C y 15°C en Neuquén ; 27°C y 10°C en Río Negro ; 22°C y 10°C en Salta ; 33°C y 19°C en San Juan ; 28°C y 14°C en San Luis ; 15°C y 6°C en Santa Cruz ; 28°C y 14°C en Santa Fe ; 34°C y 18°C en Santiago del Estero ; 10°C y 6°C en Tierra del Fuego ; y 28°C y 15°C en Tucumán .

Fuente: La Nación