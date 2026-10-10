Villa Gesell pone en marcha la 45ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural

Villa Gesell comienza este sábado 10 de octubre la 45ª edición de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, con tres jornadas de actividades que combinarán música, danza, gastronomía, artesanías y tradiciones. El evento tendrá distintos escenarios distribuidos en la ciudad y uno de sus momentos centrales será el show de Axel, previsto para el domingo.
La programación de hoy comenzará a las 15 con el tradicional desfile de carrozas y colectividades, que recorrerá la Avenida 3 desde el Paseo 110 hasta el Paseo 104. A las 18, en la Plaza Primera Junta, ubicada en Paseo 104 y Avenida 3, se realizará la apertura oficial con la Orquesta Municipal y autoridades.
En ese escenario se presentarán Imagine Fauna, La Guapa, Alma Blues y Conejo, con propuestas que abarcan indie, pop, funk, rock, blues y rap. La actividad musical se extenderá durante la noche.
También habrá espectáculos en otros dos puntos. En Paseo 107 y Avenida 2 actuarán Canto Agreste, Savia, La Yapa y Crossroard, mientras que en Paseo 105 y Avenida 2 la programación comenzará con los DJ Ezequiel Giménez y Benjamín Castillo.
El domingo 11, uno de los principales atractivos será la Gran Paella de la Amistad, prevista desde las 11 en el Ex Shopping Alas, ubicado en Avenida 3 N.º 215. Las porciones tendrán un valor de $35.000 para consumir en el predio y $30.000 para llevar. La jornada incluirá además música y danzas folclóricas.
Por la tarde, la Plaza Primera Junta concentrará una variada grilla artística que tendrá como cierre la presentación de Axel a las 22.30, precedido por Mila Manes.
La fiesta continuará el lunes 12, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con talleres de danza, zumba y ritmos latinos. A las 20.30 se entregarán los premios a carrozas, delegaciones y stands, y el cierre musical estará a cargo de Tu Presencia, desde las 22.
Con propuestas para distintos públicos y actividades repartidas en varios sectores, Villa Gesell vuelve a celebrar una de sus fiestas más convocantes, con la diversidad cultural, las colectividades y el encuentro comunitario como protagonistas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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