Villa Gesell pone en marcha la 45ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural

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Villa Gesell comienza este sábado 10 de octubre la 45ª edición de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, con tres jornadas de actividades que combinarán música, danza, gastronomía, artesanías y tradiciones. El evento tendrá distintos escenarios distribuidos en la ciudad y uno de sus momentos centrales será el show de Axel, previsto para el domingo.





La programación de hoy comenzará a las 15 con el tradicional desfile de carrozas y colectividades, que recorrerá la Avenida 3 desde el Paseo 110 hasta el Paseo 104. A las 18, en la Plaza Primera Junta, ubicada en Paseo 104 y Avenida 3, se realizará la apertura oficial con la Orquesta Municipal y autoridades.





En ese escenario se presentarán Imagine Fauna, La Guapa, Alma Blues y Conejo, con propuestas que abarcan indie, pop, funk, rock, blues y rap. La actividad musical se extenderá durante la noche.





También habrá espectáculos en otros dos puntos. En Paseo 107 y Avenida 2 actuarán Canto Agreste, Savia, La Yapa y Crossroard, mientras que en Paseo 105 y Avenida 2 la programación comenzará con los DJ Ezequiel Giménez y Benjamín Castillo.





El domingo 11, uno de los principales atractivos será la Gran Paella de la Amistad, prevista desde las 11 en el Ex Shopping Alas, ubicado en Avenida 3 N.º 215. Las porciones tendrán un valor de $35.000 para consumir en el predio y $30.000 para llevar. La jornada incluirá además música y danzas folclóricas.





Por la tarde, la Plaza Primera Junta concentrará una variada grilla artística que tendrá como cierre la presentación de Axel a las 22.30, precedido por Mila Manes.





La fiesta continuará el lunes 12, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con talleres de danza, zumba y ritmos latinos. A las 20.30 se entregarán los premios a carrozas, delegaciones y stands, y el cierre musical estará a cargo de Tu Presencia, desde las 22.





Con propuestas para distintos públicos y actividades repartidas en varios sectores, Villa Gesell vuelve a celebrar una de sus fiestas más convocantes, con la diversidad cultural, las colectividades y el encuentro comunitario como protagonistas.