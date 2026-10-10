Habilitaron la Panamericana tras el accidente fatal en el que un auto se prendió fuego y una persona murió

Un choque entre dos autos en la autopista Panamericana dejó una persona muerta y otra herida este sábado por la mañana. El accidente ocurrió en sentido a la provincia de Buenos Aires, a unos 300 o 400 metros al norte de la salida de Ugarte. Uno de los vehículos, una Honda HR-V, se incendió y quedó prácticamente destruido.

Por el operativo y el trabajo de los peritos, solo un carril permaneció habilitado hacia Provincia , lo que generó importantes demoras. La congestión se extendió desde la avenida General Paz y afectó también a la colectora, donde se acumulan autos, camiones y colectivos.

El accidente involucró a dos vehículos. Uno de ellos terminó envuelto en llamas, mientras que el otro quedó contra la divisoria de hormigón que separa los sentidos de circulación de la autopista y sufrió importantes daños, especialmente en la parte trasera.

Una persona murió en el lugar y el conductor del otro auto sufrió heridas de gravedad. Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima ni la causa de su muerte . Tampoco se precisó si murió como consecuencia del impacto o del incendio que afectó a uno de los vehículos. Las circunstancias del choque todavía son materia de investigación.

Personal de Criminalística, efectivos policiales y trabajadores de la autopista intervienen en la zona para determinar cómo ocurrió el accidente. Una vez que terminen las pericias, deberán retirar los vehículos con grúas, por lo que el corte parcial podría extenderse durante varias horas .

La congestión afecta a quienes circulan hacia el norte durante el fin de semana largo, en una de las principales vías de salida de la Ciudad de Buenos Aires. Como alternativa, los conductores pueden utilizar la colectora, aunque también presenta demoras.

Fuente: TN