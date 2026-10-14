¿Viene el papa León XIV a la Argentina? Esto es lo que se sabe de su visita de noviembre

La visita del papa León XIV a la Argentina , prevista para noviembre como parte de un recorrido por tres países sudamericanos, quedó rodeada de interrogantes después de la operación a la que fue sometido . Aunque la intervención se completó sin complicaciones, su recuperación y las próximas evaluaciones médicas serán determinantes para establecer cómo continuará su agenda.

Hasta este miércoles 14 de octubre, el Vaticano no había comunicado la cancelación ni la postergación de la gira , programada entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, la Argentina y Perú. Por lo tanto, el viaje permanece previsto, aunque todavía no hay certezas sobre si podrá realizarse en esas fechas.

La Santa Sede informó esta mañana que el pontífice “pasó una noche tranquila” . El mensaje llegó después de que se confirmara la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho y un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar .

El itinerario anunciado contempla una visita a Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre . Sin embargo, el posoperatorio abrió dudas sobre la posibilidad de que León XIV afronte un recorrido que incluye vuelos prolongados, traslados frecuentes y actividades en lugares con condiciones climáticas y geográficas diferentes.

La eventual etapa peruana concentra parte de esas inquietudes. El programa incluye destinos como Cuzco, a unos 3400 metros de altura , y Pucallpa, en una región de selva caracterizada por el calor y la humedad. A esas exigencias se suma el traslado aéreo desde Europa hacia Sudamérica.

En ámbitos de la curia consideran que incluso una versión reducida del viaje, limitada a Uruguay y Argentina, podría resultar demandante durante la recuperación. No obstante, esas apreciaciones no constituyen una decisión oficial y, por ahora, no se informó una modificación del recorrido.

El parte médico difundido tras la cirugía, firmado por el médico papal Luigi Carbone y por Stefano Margaritora , responsable del equipo de cirugía de tórax, confirmó que el análisis realizado durante la intervención identificó un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno.

La operación fue poco invasiva, duró aproximadamente una hora y media y concluyó sin complicaciones. Después, León XIV regresó a su habitación, sin necesidad de permanecer en terapia intensiva, y pidió cenar.

Aunque esos datos describen una evolución inicial favorable, todavía resta determinar si necesitará tratamientos adicionales . Esa evaluación es uno de los factores que pueden incidir en la posibilidad de mantener el viaje de noviembre.

Fuentes vaticanas señalaron que el tumor habría sido detectado a tiempo y removido por completo. Sin embargo, la eventual necesidad de quimioterapia y las condiciones para retomar una actividad intensa siguen sujetas a las próximas evaluaciones médicas.

Por el momento, la modificación concreta de la agenda alcanza a las audiencias, canceladas hasta el martes 20 de octubre . El Vaticano también informó que el período posoperatorio previsto es de siete días.

En la curia se contempla la posibilidad de que una definición sobre la gira sea comunicada cuando el pontífice regrese al Palacio Apostólico. Sin embargo, no existe una fecha oficial para ese anuncio .

Fuente: La Nación