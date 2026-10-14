Altura de los ríos en la Argentina, según Prefectura: esta es la situación en el Paraná hoy, miércoles 14 de octubre

La altura del río Paraná presenta un panorama diferente según el puerto este miércoles 14 de octubre . Mientras que varias estaciones del tramo superior registran niveles por encima de los umbrales de alerta y evacuación, en Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos predominan los incrementos por debajo de esas referencias.

De acuerdo con los datos de la Prefectura Naval Argentina , los puntos del Paraná que superan el nivel de evacuación son Libertador, Santa Ana e Ituzaingó . En los tres casos, las últimas mediciones también muestran una tendencia creciente. Por su parte, Libertad permanece estacionario en condición de alerta y Eldorado continúa en ascenso.

Los horarios de actualización y los períodos de comparación varían entre estaciones. Por eso, las diferencias informadas corresponden al intervalo indicado para cada puerto. Asimismo, la clasificación de “evacuación” identifica el estado del registro respecto del umbral establecido y no permite afirmar, por sí sola, que se hayan realizado evacuaciones .

Según el reporte de la Prefectura Naval Argentina , Libertador registró 18,20 metros a las 8 , con una suba de 15 centímetros respecto de las 6. La medición supera el umbral de evacuación de esa estación, fijado en 15,50 metros.

En Santa Ana , el último registro fue de 9,99 metros a las 8 , cuatro centímetros por encima de la medición de dos horas antes. El nivel de evacuación establecido para ese puerto es de 9,80 metros.

Ituzaingó alcanzó los 4,44 metros a las 10 , después de aumentar tres centímetros desde las 8. También se encuentra por encima de su referencia de evacuación, que es de 4 metros.

Entre las estaciones en condición de alerta, Eldorado marcó 24,60 metros a las 10 , con un incremento de 20 centímetros en dos horas. Allí, el umbral de alerta es de 23 metros y el de evacuación, de 25 metros.

En Libertad , el Paraná se mantuvo en 30,90 metros entre las 4 y las 6 . El registro supera la referencia de alerta de 29 metros y se ubica 10 centímetros por debajo del nivel de evacuación, establecido en 31 metros.

El comportamiento fue distinto en Posadas, donde se informó una altura de 10,23 metros a la medianoche , con una baja de dos centímetros en 12 horas. En Puerto Maní , en cambio, el río subió 36 centímetros durante el mismo período y llegó a 8,28 metros. Ambos registros permanecen por debajo de sus respectivos umbrales de alerta.

En la ciudad de Corrientes , la medición de las 9 ubicó al Paraná en 5,54 metros , cuatro centímetros por encima del registro de las 6. El nivel de alerta de esa estación es de 6,50 metros.

También se observaron aumentos en otros puertos correntinos. A la medianoche, Itá Ibaté registró 5,46 metros , con una suba de 26 centímetros en 12 horas; Itatí alcanzó los 6,28 metros , tras crecer 21 centímetros; y Paso de la Patria llegó a 5,69 metros , con un incremento de 11 centímetros. En los tres casos, los valores se mantuvieron por debajo de las referencias de alerta.

En Barranqueras, Chaco , la altura fue de 5,40 metros , después de un ascenso de nueve centímetros en 12 horas. El umbral de alerta es de 6 metros.

Más al sur, Empedrado registró 5,03 metros; Bella Vista, 5,11 metros; Goya, 4,78 metros; Reconquista, 4,35 metros; y Esquina, 4,11 metros. Todas esas estaciones mostraron una tendencia creciente en las últimas 12 horas informadas, sin alcanzar sus niveles de alerta.

En Entre Ríos, La Paz llegó a 4,82 metros , con una suba de cinco centímetros, mientras que Santa Elena marcó 4,61 metros y Hernandarias, 4,08 metros, ambas con incrementos de dos centímetros.

La estación de la ciudad de Paraná informó 3,49 metros a las 0 , dos centímetros más que en el registro anterior, correspondiente al mediodía del martes. La referencia de alerta para ese puerto es de 4,70 metros.

En Santa Fe , el río alcanzó 3,57 metros , con una suba de un centímetro en 12 horas. Diamante registró 3,88 metros y Victoria, 3,69 metros, también con leves incrementos.

Rosario permaneció estacionario en 3,33 metros , por debajo de los umbrales de alerta y evacuación, fijados en 5 y 5,30 metros, respectivamente. San Lorenzo, en tanto, marcó 3,56 metros, con un aumento de un centímetro.

En el tramo siguiente, Villa Constitución llegó a 2,67 metros y San Nicolás, a 2,46 metros, ambas con subas de un centímetro en 12 horas. Ramallo no presentó variaciones y se mantuvo en 2,18 metros.

En el Delta, San Pedro registró 1,92 metros; Baradero, 1,74 metros; Zárate, 1,39 metros; y Campana, 1 metro . Las cuatro estaciones mostraron aumentos en las últimas 12 horas informadas y permanecieron por debajo de sus niveles de alerta.

Tigre alcanzó 1,70 metros, con una suba de 30 centímetros en 14 horas, mientras que Dique Luján llegó a 1,50 metros, tras aumentar 50 centímetros en ese mismo intervalo. En San Fernando se observó una baja de 20 centímetros, hasta 1,60 metros, y San Isidro permaneció estable en ese valor. La estación Martín García figuró sin registro disponible .

Fuera del Paraná, el informe muestra otros puntos por encima de los umbrales de evacuación. En el Iguazú , la estación homónima marcó 32,20 metros a las 6 , sin variaciones en dos horas y por encima de la referencia de 28 metros.

Sobre el Uruguay , Panambí alcanzó 9,50 metros , con una suba de 2,85 metros en 12 horas, frente a un umbral de evacuación de 9 metros. Paso de los Libres registró 9,39 metros a las 10 , un centímetro más que dos horas antes y por encima de su referencia de 8,50 metros.

En ese mismo río, Concordia, Colón y Concepción del Uruguay permanecieron en condición de alerta, aunque con tendencia descendente. Los últimos valores fueron de 11,02 metros, 7,23 metros y 5,78 metros , respectivamente.

Prefectura aclara que las alturas de los hidrómetros argentinos están expresadas en metros. Los datos de las estaciones brasileñas de Caixa , Capanema , Guayra e Itaipú corresponden a caudales , por lo que no deben interpretarse como alturas comparables con las de los puertos argentinos.

Fuente: La Nación