Video: nació un elefante marino en Mar del Plata después de 30 años y sorprendió a los turistas

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Las playas de Mar del Plata sumaron un nuevo visitante: Saturnino es el primer elefante marino nacido en Mar del Plata en más de tres décadas . Su aparición en la zona de La Perla llamó la atención de vecinos y turistas.

El animal fue visto durante la noche del martes en una playa y, a la mañana siguiente, se desplazó hasta el sector donde estaba su madre. Según explicaron desde el área de Guardaparques y Reservas Naturales del municipio, tendría alrededor de dos años.

Carolina De León , doctora en Ciencias Biológicas e integrante del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, señaló que el acercamiento podría estar relacionado con las vocalizaciones de la especie. El ejemplar habría escuchado los bramidos de los otros animales y se aproximó a ellos.

La especialista descartó que exista un riesgo para el animal , ya que se trata de un ejemplar adolescente. Los posibles conflictos suelen estar asociados a machos adultos, que pueden acercarse a las hembras durante el período reproductivo.

La presencia de estos mamíferos en las playas marplatenses coincide con una etapa del año en la que cambian el pelaje , un proceso que realizan en tierra firme durante la primavera.

Además, los avistamientos aumentaron en los últimos años. Desde Fundación Fauna Argentina señalaron que ya se registraron nacimientos en la zona , un fenómeno poco habitual que volvió a poner el foco en la presencia de la especie fuera de sus principales colonias patagónicas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen un operativo de protección para evitar que la cercanía de las personas altere el comportamiento de los animales.

La recomendación es observarlos a distancia, no tocarlos ni alimentarlos y respetar los cercos de seguridad establecidos en la playa.

Fuente: TN