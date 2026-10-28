José María Sánchez, dueño de una pescadería: “Si comprás pescado fuera de temporada estás pagando de más por un producto peor”

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Comprar pescado de temporada no solo permite ahorrar en la compra diaria, sino que también garantiza un sabor y una calidad superiores. Así lo aseguró José María Sánchez , pescadero e influencer, quien compartió sus consejos para elegir los mejores productos del mar en otoño.

Según el especialista, muchos consumidores desconocen que, al igual que ocurre con frutas y verduras, cada especie de pescado tiene su mejor momento del año .

Elegir el momento adecuado puede marcar la diferencia tanto en el precio como en el sabor y las propiedades nutricionales. “ Si comprás pescado fuera de temporada estás pagando más por un producto peor ”, comentó el experto.

José María advirtió que comprar pescado fuera de temporada implica pagar más por un producto de menor calidad. Cuando una especie abunda , la oferta crece y los precios bajan , pero además, el producto suele estar en mejores condiciones : tiene más grasa, más carne y un sabor más intenso.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) respalda esta idea y señala que la composición nutricional del pescado varía a lo largo del año , según factores como la alimentación, la temperatura del agua y el ciclo reproductivo. En particular, el contenido de grasa puede cambiar notablemente, lo que afecta la textura y el sabor.

Un estudio sobre especies del Atlántico y el Mediterráneo demostró que el momento de captura influye en el contenido graso y, por lo tanto, en las características gastronómicas. Sin embargo, José María aclaró que la frescura, la conservación y la especie también son claves para la calidad final .

Sánchez explicó el cambio que está afectando el rubro: “ No es porque el pescado del súper sea mejor ”. Sino que los supermercados permanecen abiertos cuando muchos terminan de trabajar, ofrecen el producto limpio y envasado , y permiten resolver toda la compra en un solo lugar.

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Sánchez señala que elegir la comodidad también implica resignar ciertos beneficios: “ Hay cosas que en una bandeja no vienen ”. Entre ellos, destaca el trato directo con el pescadero, que puede recomendar especies de temporada, ofrecer consejos para cocinar cada variedad y brindar información sobre la procedencia del producto.

En la misma línea, un estudio publicado en 2023 en el Journal of Agriculture and Food Research , centrado en las pescaderías de la Costa Brava, identificó la calidad y el sabor del pescado fresco entre los principales motivos por los que los consumidores continúan prefiriendo los comercios tradicionales.

Otro aspecto importante es la conservación. Una revisión científica remarcó que la calidad del pescado está condicionada por el tiempo transcurrido desde su captura, la temperatura a la que se almacena y las condiciones en las que se manipula. Estos factores son determinantes tanto en los supermercados como en las pescaderías.

Fuente: TN