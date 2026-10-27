Video: así salió del edificio de Retiro el acusado de matar a una joven tras una cita sexual

La suerte judicial de Renato Iván Tabella, de 28 años , está echada: las pruebas en su contra son contundentes para apuntarlo como la misma persona que mató a dos mujeres en una semana en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires , tras haberlas contactado a través de la app de citas sexuales Gemidos TV .

Una de las claves fueron las cámaras de seguridad, que lo registraron en las dos escenas de los femicidios. Clarín accedió a algunas imágenes en donde se lo ve salir del edificio de la calle Libertad al 1200, en el barrio de Retiro .

Sobre la cama de un departamento, en ese momento, estaba el cuerpo sin vida de Tatiana Micaela Fernández (27) , quien murió por " asfixia mecánica por compresión" , según el resultado preliminar de la autopsia.

Tras el crimen, el sospechoso deambuló por la ciudad, estuvo en la plaza San Martín y finalmente se hospedó en el Hotel Centro , en la calle Perón al 1500, donde lo detuvieron el domingo, poco antes de las 23.

En Córdoba lo habían identificado por su celular, con el que había concertado la cita con otra trabajadora sexual, Daniela del Milagro Villalba (28) , el domingo 18 de octubre. Fue el mismo que utilizo para acordar el encuentro en Buenos Aires.

La joven, mamá de un nene de 11 años, fue degollada. Cuando la encontraron, estaba de la misma manera que Tatiana: desnuda, boca arriba, tapada con una sábana. La escena era muy ordenada y prolijo. En los dos casos, habían desaparecido los teléfonos de las víctimas.

"Estamos frente a un potencial homicida serial ", sostuvo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , quien dijo que el perfil de búsqueda eran "rubias y flacas" en las app de citas sexuales.

Su par de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez , dijo que en la escena donde encontraron muerta a Fernández había "más de 17 rastros de huellas digitales y fluidos" que podrían ser determinantes para la causa.

Tabella había llegado en micro hasta la terminal de Retiro el sábado 24 a última hora. De allí fue caminando hasta la cita con Tatiana. Cuando lo detuvieron, no se resistió.

Tenía su celular (con el cargador correspondiente) y otro que no pudo justificar, por lo que se cree que era el que le pertenecía a Fernández.

Además, según pudo saber Clarín , le secuestraron 79.000 pesos, cuatro tarjetas con chips de telefonía celular, su DNI, su licencia de conducir, una tarjeta SUBE y dos tarjetas bancarias.

El fiscal Matías Di Lello , que subroga la Fiscalía Criminal y Correccional N° 53, y el juez Guillermo Rongo , a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, dirigen la investigación del crimen en Buenos Aires.

En Córdoba, el expediente lo maneja la fiscalía especializada en violencia de género que conduce Pablo Camacho .

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín