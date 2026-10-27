Cloudflare tiene problemas de funcionamiento que afectan a media internet

La compañía Cloudflare , que tiene una red de distribución de contenido (CDN) a nivel mundial , y que es la que habilita el acceso a millones de sitios y servicios en todo el mundo (almacena copias en sus servidores distribuidos por todo el planeta), reportó esta mañana una serie de problemas de servicio que son los responsables de que parte de la web mundial esté con problemas de conexión hoy .

En rigor, según la compañía , no es un problema propio, sino del software de un tercero (no identificado) para los sitios y servicios que están almacenados en los servidores de Cloudflare: “Cloudflare ha identificado un problema de terceros que afecta a los clientes cuyo tráfico pasa a través de cortafuegos de proveedores externos tras recientes actualizaciones de firmware.”

Hacia las 10.30 am del martes la compañía confirmaba que estaba trabajando en una solución para restablecer el servicio , pero sin definir un horario para el arreglo definitivo.

Muchos sitios funcionan correctamente, pero tardan mucho más de lo normal en cargar. Otros pueden estar accesibles desde un lugar, pero no desde otro, porque depende del camino que tomó el pedido para llegar a destino. No es que los sitios estén caídos: lo que falla es un intermediario que los vincula con sus visitantes.

Cloudflare es un gigante que maneja un quinto del tráfico mundial de internet , con dos grandes productos: por un lado, es una red de distribución de contenido (Content Delivery Network) , para que cuando querés usar Twitter o ChatGPT tus datos no tengan que recorrer toda internet, sino que usen una copia en alguna de las 330 ciudades en los 125 países en los que está presente. Lo mismo pasa con una película de Netflix o un video de YouTube: si son populares, estas compañías tendrán una copia local para que sea más rápido y económico su acceso.

Pero, además, Cloudflare es un servicio de seguridad para proteger a estos sitios y servicios de ciberataques ( unos 247.000 millones a diario, según la compañía ) gracias a que es una red distribuida: los sitios delegan en Cloudflare evaluar si somos un visitante lícito o un posible ataque antes de dejarnos acceder a su contenido, un proceso que usualmente es transparente e inmediato.

Por ejemplo, cuando se descubrió una vulnerabilidad en PHP , un lenguaje de programación que se usa en servidores web en todo el mundo, la compañía fue capaz de detectar y frenar miles de intentos para atacar sitios usando ese agujero de seguridad (hoy ya corregido).

Cuando algún sistema de Cloudflare falla, todo el flujo de datos de esa red se interrumpe, lo que impide el acceso normal a sitios y servicios digitales.

Fuente: La Nación