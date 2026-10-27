Harry Kane rompió la maldición y ganó el Balón de Oro; Messi terminó quinto y lo siguió desde lejos

Mientras las principales figuras del fútbol mundial desfilaban por la alfombra roja del Balón de Oro , entre flashes, cámaras y trajes de gala en el London Palladium Theatre, Lionel Messi no estaba ahí . A miles de kilómetros y con la cabeza en otra cosa, seguía en Estados Unidos, en bermudas y zapatillas, el partido entre Boca y Castellá, su nuevo club, por la Messi Cup, el torneo Sub 16 que él mismo organiza. Esta vez, pese a sus ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial, no estaba entre los principales candidatos .

Desde 2007, cuando apareció por primera vez entre los nominados, Messi solo se había ausentado cinco veces de la ceremonia. La primera fue en 2018, cuando terminó quinto. Después faltó en 2022, 2024 y 2025, temporadas en las que tampoco llegó como principal candidato.

La pelea, se sabía, estaba entre Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal , los tres nombres que ocupaban la cartelera principal del evento. Finalmente, los 100 periodistas que votan -uno por cada uno de los primeros países del ranking FIFA- eligieron al delantero inglés, que después de cargar durante años con la etiqueta de “perdedor” terminó convertido en el mejor jugador del mundo .

El premio otorgado por la revista francesa France Football valora primero el rendimiento individual, luego los títulos y resultados colectivos y, por último, la conducta y el fair play. Kane terminó primero en la votación y dejó atrás a Mbappé, Yamal y Rodri . Messi , máximo ganador con ocho estatuillas -tres más que Cristiano Ronaldo y cinco más que Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten-, quedó quinto , por delante de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise y Fabián Ruiz.

Kane llegó a la cima después de una temporada impactante: fue el máximo goleador entre los finalistas, con 73 tantos en 65 partidos , y además sumó tres títulos con Bayern Múnich. Messi, en cambio, ganó la MLS Cup, terminó cuarto en cantidad de goles, con 40, y fue segundo en asistencias, con 21, apenas por debajo de Olise (29). Lautaro Martínez, el otro argentino entre los 30 candidatos, había terminado 20° en 2025 y esta vez cayó al 22° lugar .

Kane, de 33 años, nació en Walthamstow, Londres, y durante mucho tiempo convivió con una contradicción: hacía goles, batía récords, pero no ganaba títulos . Empezó en Ridgeway Rovers, un club de barrio, y luego ingresó en la academia de Arsenal, que lo descartó apenas un año después, entre otros motivos, por su contextura física . Pasó por Watford y finalmente llegó a Tottenham; allí encontró su lugar. Antes de afirmarse en el primer equipo salió varias veces a préstamo: Leyton Orient, de la tercera división; Millwall, de la segunda, y Leicester City . Desde 2014 se convirtió en una de las figuras de los Spurs y se quedó hasta 2023. Terminó como máximo goleador de la historia del club, con 280 tantos, pero se fue sin poder levantar una copa.

La falta de títulos empezó a parecer una maldición . Antes de conseguir el primero, Kane perdió seis finales : dos Copas de la Liga y la Champions de 2019 con Tottenham; las Eurocopas de 2021 y 2024 con Inglaterra, y la Supercopa de Alemania en su estreno con Bayern Munich.

En 2023 pareció encontrar el lugar perfecto para terminar con esa historia. Bayern pagó alrededor de 100 millones de euros por su pase y Kane llegó a un club que venía de ganar 11 Bundesligas consecutivas. Pero ocurrió lo contrario. En su primera temporada, no ganó ningún título y Bayer Leverkusen cortó una racha de más de una década. Kane marcó 36 goles en 32 partidos de Bundesliga, pero volvió a quedarse sin nada .

La espera terminó en la temporada 2024/25 . Y hasta al final lo acompañó la mala suerte. Cuando Bayern quedó a un paso de consagrarse, Kane recibió su quinta amarilla y quedó suspendido para el partido siguiente. “Es un poco la historia de mi vida perderme el partido” , bromeó entonces. Finalmente pudo festejar: Bayern se consagró campeón y el inglés alzó su primer gran trofeo a los 31 años.

A partir de ahí cambió su historia. Fue bicampeón de la Bundesliga y sumó además dos Supercopas y una Copa de Alemania . En 2025 también dejó su marca frente a un rival argentino: le convirtió a Boca en el Mundial de Clubes . Y en el Mundial 2026 volvió a mostrar su enorme capacidad goleadora, con siete tantos en seis partidos . Su carrera hacia el título, sin embargo, terminó justamente ante Argentina en una semifinal dramática. Inglaterra ganaba 1-0 cuando quedaban apenas cinco minutos, pero la selección de Lionel Scaloni dio vuelta con una gran actuación de Messi , que dio las asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y volvió a dejar a Kane a las puertas de una final.

En su discurso, Kane agradeció a quienes lo votaron y especialmente a sus compañeros y al cuerpo técnico de Bayern Múnich. “Sin ellos no hubiese sido posible. Me han ayudado, me han impulsado a entrenar y competir, y me han hecho un jugador mejor. Con ellos mejoré como jugador, persona y líder”, dijo. También recordó a los entrenadores que marcaron su carrera y mencionó, entre otros, a José Mourinho, Antonio Conte y Mauricio Pochettino , quien lo dirigió en Tottenham entre 2014 y 2019.

De Harry para Katie. De Kane para su mujer ❤️ Un discurso ejemplar del Balón de Oro 🥹 "Mi mejor amiga. Tú lo has ganado más que yo" #ballondor pic.twitter.com/69bI9xNPVh

Kane cerró la temporada 2025/26 con 36 festejos en la Bundesliga, 14 en la Champions League, diez en la Copa de Alemania y uno en la Supercopa. Con Inglaterra sumó otros 12: seis en el Mundial, cinco en las eliminatorias y uno en amistosos. Esos números también le permitieron quedarse además con el trofeo Gerd Müller como máximo goleador del ciclo .

El inglés tuvo al fin su reconocimiento después de una carrera construida a base de insistencia, resiliencia y una enorme capacidad para no darse nunca por vencido. Lo ganó en su país y por encima de rivales pesados, varios de ellos señalados como favoritos. Messi lo siguió a la distancia, casi como una señal de una era que empieza a terminar . Difícilmente vuelva a ser habitual verlo en una gala de este tipo. Aunque nunca es tarde para seguir soñando. Kane, mejor que nadie, puede dar fe de eso.

HARRY KANE, DIRECTO A LA HISTORIA DEL BAYERN DE MÚNICH🔥🇩🇪 Se une a la lista de ganadores de Balón de Oro del club bávaro junto a Müller, Beckenbauer y Rummenigge🌟 #Ballondor pic.twitter.com/tdN2K4Oaff

Emiliano Martínez , ganador del Trofeo Yashin en 2023 y 2024, terminó quinto entre los mejores arqueros de la temporada : cayó ante Unai Simón , campeón con España y ganador del Guante de Oro en la Copa, en la que recibió apenas un gol en ocho partidos.

También su DT, Luis de la Fuente, recibió el premio Johan Cruyff como entrenador destacado de la temporada , mientras que su compañero Lamine Yamal se llevó por tercera vez el Trofeo Kopa, destinado al jugador menor de 21 años . Bukayo Saka , en tanto, fue distinguido con el premio Sócrates a la labor social por su colaboración con la organización médica BigShoe, con la que financió más de 120 operaciones a niños de África.

En lo colectivo, París Saint-Germain fue elegido como el mejor equipo por segundo año consecutivo y Ousmane Dembélé recibió el premio en representación del club. Además, Alexia Putellas, de London City Lionesses, ganó el Balón de Oro femenino .

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Fuente: La Nación