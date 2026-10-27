Noah Wyle, elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People

Noah Wyle , el actor que alcanzó la popularidad en los años 90 con su participación en la serie ER y consolidó su talento en The Pitt , fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo de 2026 . A los 55 años, el intérprete recibió una distinción que reconoce tanto su atractivo físico como su presencia en la pantalla chica durante varias generaciones.

La publicación justificó su elección por “su intensidad cautivadora” y su “aspecto de galán de cine” . Sin embargo, el propio Wyle se mostró sorprendido cuando se lo notificaron y admitió que “no podía creerlo”.

“Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así”, expresó. Según la revista, fue su esposa, Sara, de 46 años, quien consiguió convencerlo de que el reconocimiento era merecido y Wyle explicó que ella valora aspectos de su personalidad que van más allá de su imagen pública. “Ella cree que soy buena persona y que mi forma de ser, como padre y esposo, merecen ser destacados”, contó.

La noticia fue anunciada de una forma muy especial. Amy Poehler, actriz que se ha declarado fan de la serie ER , reveló la elección de Wyle como el hombre más sexy del mundo durante un episodio de su podcast, Good Hang, y recibió a Wyle como invitado.

El personaje de John Carter encarnado por el actor en la exitosa ficción se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de aquel drama hospitalario y, sobre su papel, Poehler llegó a afirmar tiempo atrás: “Vas por Clooney y te quedás por Noah Wyle”. La comediante reconoció que había visto la ficción completa al menos tres veces y aprovechó la conversación para ponerse al día con el nuevo fenómeno televisivo del actor, The Pitt .

El encuentro también dio lugar a una charla distendida sobre las condiciones que, supuestamente, Wyle habría impuesto antes de aceptar la invitación al programa. “Llevo mucho tiempo intentando que vengas”, le dijo Poehler. “Me enteré por tu equipo que te negabas a venir hasta que te eligieran el hombre más sexy”, bromeó.

“¡Necesitaba algo legítimo de qué hablar!”, respondió el actor entre risas. Poehler también quiso saber cómo pensaba afrontar su nuevo papel simbólico después de que el británico Jonathan Bailey recibiera el título en 2025. “Supongo que mi primera pregunta es: Jonathan Bailey estuvo al mando el año pasado, ¿en qué se diferenciará su administración?”, planteó. “¿Qué hará usted de manera diferente a la administración de Bailey?”.

El reconocimiento representa un nuevo capítulo en una carrera marcada por personajes que dejaron huella en la televisión. Wyle interpretó al estudiante de medicina y luego al doctor John Carter en ER: Emergencias, una de las series hospitalarias más influyentes de los años 90. Durante su paso por la producción compartió elenco con figuras como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

Su trabajo en aquella ficción le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy. La serie no solo lo convirtió en una figura popular, sino que también lo vinculó con un género al que regresaría muchos años después. En The Pitt , Wyle interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch, un médico que trabaja en un hospital de Pittsburgh. La producción de HBO recuperó su imagen asociada a la sanidad, abordando las presiones que atraviesan los profesionales de la salud.

La actuación del actor en las dos primeras temporadas le permitió sumar importantes reconocimientos. En 2026 obtuvo el Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática y consiguió dos Emmy consecutivos en la categoría de mejor actor en una serie dramática por sus trabajos de 2025 y 2026. La tercera temporada de The Pitt tiene previsto su estreno en enero de 2027.

La elección de People llega así en un momento de gran visibilidad para el actor. Desde 1985, la revista estadounidense entrega cada año el título de hombre más sexy del mundo. A lo largo de las décadas, la distinción recayó en actores y músicos de distintas generaciones , entre ellos John Legend, Michael B. Jordan, Denzel Washington e Idris Elba. George Clooney, antiguo compañero de Wyle en ER , quien también recibió el reconocimiento, en su caso en dos oportunidades.

Fuente: La Nación