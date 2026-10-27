Tragedia en Mendoza: la madre y la tía de un penitenciario tomado de rehén murieron en la ruta cuando viajaban para ayudarlo

Dos mujeres murieron durante la madrugada de este martes en un choque en la ruta nacional 7 , a la altura de San Martín, en Mendoza . Las víctimas eran la madre y la tía del agente penitenciario Mauro Zugasti, de 32 años, que había sido tomado como rehén por dos presos en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Las víctimas viajaban desde La Paz en una camioneta de Preventores de ese municipio para trasladarse hasta el penal, pero en medio de una fuerte tormenta lluvia y granizo el vehículo se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Otras tres personas resultaron heridas.

La tragedia se registró alrededor de las 4.30 de la madrugada a la altura de San Martín, unos 45 kilómetros al este de la capital mendocina.

Ana Iris Estrada, de 55 años, y Alejandra Flores, de 52 , familiares directas del trabajador penitenciario que permanecía cautivo, perdieron la vida.

Las mujeres habían partido desde La Paz, un pequeño departamento ubicado en el extremo este de Mendoza, cerca del límite con San Luis. No viajaban solas. La Municipalidad de La Paz había dispuesto una camioneta para trasladar a los familiares hasta la penitenciaría provincial, donde durante la madrugada se había desencadenado una situación de extrema tensión.

El vehículo avanzaba hacia el oeste por la ruta 7, una de las principales vías de comunicación de Mendoza y parte del corredor internacional que conecta Buenos Aires con Chile. A esa hora, una fuerte tormenta afectaba la zona este de la provincia. La lluvia y el granizo complicaban la visibilidad y las condiciones de circulación.

Cuando la camioneta transitaba por el lateral norte de la ruta, en las inmediaciones de calle Fernández, entre los carriles Montecaseros y Buen Orden, el conductor perdió el control. El vehículo terminó impactando contra un árbol.

El golpe fue devastador . Las dos mujeres quedaron atrapadas dentro de la camioneta. Los bomberos de La Colonia, del departamento de Junín, acudieron al lugar para realizar las tareas de rescate, pero ya no había nada que hacer. Ambas habían muerto.

Otras tres personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas: el conductor, un hombre y otra mujer. Fueron asistidas y trasladadas a centros de salud. De acuerdo con los primeros informes, las lesiones no revestían gravedad.

En la misma camioneta viajaba un hermano del penitenciario, Jorge Zugasti (34), que resultó ileso. El conductor era Manuel Varas (35) y su acompañante, también agente preventora, Yamila Nuñez (39), quienes están fuera de peligro.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, dijo a Canal 7 que la municipalidad puso a disposición de la familia del penitenciario una camioneta y un chofer de Preventores para que trasladaran a la madre y la madrina para acompañar al joven rehén.

Detalló el funcionario que la madre estaba desesperada por ir a ver a su hijo porque, en la madrugada, "vieron un video de streaming con el teléfono del penitenciario donde había sido tomado como rehén".

Los internos habían conseguido desbloquear el teléfono celular del guardia y realizar una transmisión en vivo por TikTok en la que se lo veía retenido. Esa grabación llegó a los familiares y desencadenó el viaje urgente desde La Paz.

Mientras las mujeres viajaban, la tensión se concentraba en el complejo penitenciario de Boulogne Sur Mer, en la ciudad de Mendoza, junto al Parque General San Martín. Allí, dos internos del pabellón 16 habían retenido contra su voluntad a un agente del Servicio Penitenciario provincial.

Los primeros reportes ubicaron el inicio del conflicto alrededor de las 2 de la madrugada. Todo terminó a las 8.30 de este martes tras casi siete horas de tensión, con la intervención de negociadores y del juez Sebastián Sarmiento.

Los detenidos reclamaban ser trasladados a otras cárceles y cambios en las condiciones de las visitas. Uno de ellos pretendía ser reubicado en la cárcel Almafuerte, en Cacheuta, Luján de Cuyo. Y el otro en el penal de Tucumán, donde vive su mamá. También que se les permitiera recibir visitas.

Los dos presos, condenados por delitos graves (uno por homicidio y el otro por abuso sexual), fueron identificados como Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci .

El conflicto obligó a desplegar un importante operativo de seguridad. Intervinieron integrantes del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP), mientras otros grupos especializados permanecían preparados en las inmediaciones.

También participó el fiscal Martín Lucero , encargado de coordinar las actuaciones judiciales relacionadas con el episodio.

De acuerdo con la información disponible durante la mañana, el penitenciario se encuentra en buen estado general. Su teléfono celular fue entregado a las autoridades.

El director del penal, Eduardo Orellana, confirmó que los ladrones " utilizaron el teléfono celular del penitenciario y le pidieron plata a la familia ".

"No va a haber contemplación con los detenidos. No vamos a dar un paso atrás", advirtió.

El gobernador Alfredo Cornejo utilizó las redes sociales para advertir que no negociarán con los detenidos.

"Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener ", sostuvo.

Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener. NO serán trasladados a Almafuerte l, como exigían. Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil,…

Agregó que " NO serán trasladados a Almafuerte l, como exigían. Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio ".

Fuente: Clarín