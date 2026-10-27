Una mujer fue atacada salvajemente por tres perros en Cañuelas: perdió un brazo, tiene una pierna comprometida y quedó en coma

Una mujer de 58 años fue salvajemente atacada por tres perros de raza pastor belga propiedad de su vecino cuando los animales saltaron la pared que divide las propiedades ubicadas en la localidad de Máximo Paz, en Cañuelas. A raíz de la gravedad de las heridas, perdió un brazo y quedó en coma inducido, peleando por su vida.

El hecho ocurrió el último viernes, pero la denuncia fue radicada por los familiares de la víctima recién este lunes.

La víctima fue trasladada por el vecino y dueño de los perros al Hospital Cuenca Alta, donde los médicos no pudieron salvarle el brazo derecho, el cual se lo tuvieron que amputar por las graves lesiones que tenía.

Además, una pierna la tiene comprometida y con infección, según informaron desde el centro médico. La mujer se encuentra internada en coma y en grave estado.

Fuente: Clarín