Corría una picada con la camioneta de la mujer del Rey de la Salada y atropelló a un monaguillo de 14 años: el chico pelea por su vida

Las imágenes son crudas e impactantes. Una camioneta Audi Q7 impactó contra un chico de 14 años que andaba en bicicleta en el cruce de avenida Eva Perón y la calle 107, en Guernica, partido de Presidente Perón. El adolescente quedó gravemente herido , luego de ser arrastrado unos cincuenta metros , mientras que el conductor, Miguel Ángel Monteferrante (68) , está detenido en la comisaría primera.

La causa está a cargo de la UFI Descentralizada N° 1 de Presidente Perón, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien le dijo a Clarín que "no hay dudas de que venía corriendo picadas con otro auto, un Peugeot 308 , cuyo conductor no quedó detenido y se dio a la fuga , aunque fue más tarde aprehendido e identificado como Maximiliano Ezequiel Blanco .

Monteferrante, que aun no declaró, manejaba la camioneta Audi a nombre de Natalia Paola Luengo (44), esposa de Jorge Omar Castillo (69) (conocido como "El Rey de la Salada"). Se desconoce qué tipo de vínculo tiene con Luengo y Castillo.

El fiscal Condomí Alcorta pidió que la causa sea caratulada como intento de homicidio con dolo eventual pero el juez dispuso que fuera por "lesiones culposas agravadas" .

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al chico tirado sobre el asfalto e inconsciente, con una herida en la cabeza y manchas de sangre en la cara. Se lo identificó como Lisandro David Álvarez . Como la ambulancia no llegaba, fueron los Bomberos Voluntarios los que tuvieron que trasladarlo de urgencia al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

Según los médicos, Lisandro sufrió un traumatismo cerebral, otros traumatismos múltiples, lesiones por arrastre en tórax, abdomen y flanco derecho, con equimosis y lesiones de piel y presenta deterioro sensorio con alteración neurológica y respiratoria . Según pudo averiguar Clarín, el adolescente se dirigía, en ese momento, a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, a cumplir con sus funciones de monaguillo.

Según fuentes de la investigación, Monteferrante se encontraba conduciendo una lujosa camioneta a nombre de Natalia Luengo, la mujer del Rey de la Salada. "Hasta el momento estamos averiguando qué parentescos tienen, pero algo que ver seguro que sí". La patente de la Audi Q7 pudo identificarse por las cámaras de la zona y r egistra casi 80 multas desde el año 2013, nueve de ellas tan solo este mes. La mayoría por exceso de velocidad y registra una deuda de 20 millones de pesos.

Según la denuncia policial, los dos autos mencionados "venían realizando una picada o prueba ilegal de velocidad sin autorización de la autoridad competente . Iban a bordo de sus respectivos rodados y desde dicha intersección circularon por la mencionada Avenida Eva Perón a una velocidad sumamente superior a la permitida, generando una clara situación de peligro para la vida o integridad física de las personas que transitaban por la vía pública, lo cual no podían desconocer".

Un testigo que iba a bordo de una moto, de nombre Leandro Ezequiel, confirmó de "la alta velocidad en la que manejaba el conductor del Audi, que cuando se bajó del auto, empezó a gritar 'Llamen al comisario, llamen al comisario, yo trabajo en el Juzgado'. Se acercó al chico que estaba herido y no se movía, lo quiso levantar y le pedimos que no lo tocara , que podía ser peor... Mostraba una actitud desafiante".

En mayo de 2025, Natalia Paola Luengo y Jorge Castillo fueron detenidos en el marco de una megacausa por presunto lavado de dinero y evasión vinculada a los negocios de La Salada. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.

Sin embargo, en abril de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para cerca de 20 imputados y ordenó liberar a quienes permanecían detenidos.

De esta manera, Castillo recuperó la libertad, luego de haber recibido el beneficio de la prisión domiciliaria en noviembre de 2025.

Fuente: Clarín