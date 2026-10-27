Abren un nuevo centro de investigación que va a hacer estudios en longevidad saludable y cáncer: cómo participar

Para que un medicamento llegue al mercado, antes tiene que pasar por un largo camino que se llama investigación clínica : demostrar que funciona para lo que se lo quiere usar. No solo hay ciencia básica para llegar a eso, sino una parte clave, probar ese fármaco en sus potenciales usuarios. Los voluntarios son fundamentales en el proceso y, también, los investigadores. Este martes, se inauguró en Belgrano un nuevo centro donde unos y otros pondrán su parte en la búsqueda de nuevos medicamentos y también en algo innovador: obtener evidencia científica sobre la tan mentada longevidad saludable .

El nuevo centro se llama Libertador Research y depende de la Fundación Respirar . Alexis Doreski, su director médico e investigador clínico en el área de neumonología y en vacunas, contó que tiene “tecnología y estándares comparables a los de centros internacionales de Estados Unidos y Europa”. Si bien no informó el valor “por políticas de compliance institucionales”, aseguró que la inversión que se hizo en este edificio de 4.200 m2 en 14 plantas es “muy importante para el sector”. La obra llevó tres años.

El centro de investigación tiene espacios para la realización de procedimientos, otros para la atención ambulatoria y hasta un shockroom y un quirófano . Esto le va a permitir desarrollar protocolos de alta complejidad , que requieren más infraestructura que un centro de atención ambulatoria convencional. Además tiene un auditorio y tres aulas para la formación de profesionales.

Y algo que es muy llamativo: un gimnasio , armado con equipamiento importado de Italia y con inteligencia artificial. Aún no se inauguró, pero en los renders se ven todos los fierros que tendrá. “Es el primer centro de investigación con un gimnasio incorporado en el mismo , donde se van a medir variables y signos vitales de manera automatizada así como consumo de oxígeno VO2Max en pacientes con patologías, en deportistas amateurs y en alto rendimiento deportivo”, comentó Doreski.

El gimnasio es un diferencial para una de las áreas más innovadoras en la que se va a enfocar la investigación del centro: la longevidad saludable , un concepto en boga, y que tiene que ver con vivir de la mejor manera los años que vamos a vivir más que las generaciones que nos precedieron.

“La iniciativa responde a la importancia superlativa que tiene el ejercicio físico regular, progresivo y médicamente supervisado como herramienta para promover la salud y prevenir enfermedades, combinando actividades aeróbicas y de fuerza”, indicó Doreski, quien también aclaró que el gimnasio también permitirá evaluar parámetros vitales durante la actividad física en investigaciones de cardiometabolismo, medicina respiratorias y alto rendimiento deportivo.

“El objetivo es desarrollar un ecosistema de salud y longevidad basada en datos que integre la investigación clínica, la prevención de enfermedades y la medicina del deporte, a partir de la medición de indicadores y biomarcadores objetivos de salud y rendimiento humano”, explicó el médico. Y sobre la longevidad saludable adelantó que harán “estudios epidemiológicos, prospectivos y retrospectivos con datos científicos duros y sin tanto marketing ni pareciéndose a un spa o a un lugar de recreación”.

La fundación hoy maneja 240 ensayos simultáneos y este nuevo espacio permitirá elevar la cantidad a 400 , con la creación de 500 puestos de trabajo directos e indirectos. De acuerdo a sus datos, este salto cuantitativo permitirá aumentar un 10% la capacidad de la investigación clínica que se hace hoy en Argentina.

La I+D es considerada una industria del conocimiento con un alto potencial en el país. De acuerdo a datos de CAEME, la cámara que nuclea a los laboratorios extranjeros, genera ingresos de divisas superiores a los 700 millones de dólares anuales. En 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos en Argentina, un 8% más que el año anterior .

Hoy hay más de 50.000 personas participando en más de 1.000 estudios clínicos en curso. Las áreas terapéuticas que lideran la investigación son oncología (25%), aparato respiratorio (12%), inmunología (11%) y metabolismo (11%). Y en ellas también se van a enfocar los estudios que hagan en el nuevo centro, además de enfermedades poco frecuentes, vacunas y lo ya mencionado sobre longevidad saludable.

Respecto de la oncología, entre otras tecnologías van a llevar adelante investigaciones en CAR-T , una terapia de avanzada que busca tratar el cáncer con el “entrenamiento” de las propias células . Hasta ahora, las células se envían a Estados Unidos para realizar esa terapia, pero el investigador adelantó que los últimos estudios globales están haciendo CAR-T in vivo , con la reprogramación de las células directamente dentro del paciente, para lo que se necesita “un microambiente controlado y con aire tratado, y contamos con esa tecnología”.

En un país como Argentina, donde el acceso a las terapias innovadoras es muy complejo por su costo , participar como voluntario de un ensayo puede ser una oportunidad para el paciente de mejorar su tratamiento, no sólo si recibe un nuevo fármaco en estudio sino también si le toca la rama control, porque en ese caso se garantiza que va a recibir el mejor estándar terapéutico existente en el mercado en el momento .

Doreski apunta que tienen decenas de investigaciones “en proceso de factibilidad para este centro” y que están en conversaciones con siete farmacéuticas “muy importantes”. “Hemos ganado la confianza de muchos sponsors laboratorios farmacéuticos que nos proponen ensayos clínicos y creemos que esta mega estructura va a potenciar esas relaciones”, asegura. Y cuenta que próximamente se habilitará un formulario en la web https://libertadorresearch.org/ para voluntarios sanos o con patologías previas que quieran recibir información sobre los ensayos disponibles para participar.

Editora de la sección Sociedad.

Fuente: Clarín