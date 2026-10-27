La industria TIC se consolida para potenciar las inversiones

Los principales ejecutivos del sector de las telecomunicaciones reclamaron corregir las asimetrías regulatorias que afectan la competencia y las inversiones en el ecosistema digital. El pedido abarcó tanto las condiciones de uso del espectro por parte de los operadores satelitales como la participación de las grandes plataformas tecnológicas en el sostenimiento de las redes de conectividad.

El planteo surgió en las 36ª Jornadas Internacionales ATVC-CAPPSA, que se realizan en el Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero. En la apertura participó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien afirmó que el objetivo de su gestión es "crear condiciones para que puedan invertir con libertad, competencia y reglas claras y duraderas".

La agenda de los ejecutivos se conectó con el reclamo institucional de la industria por reglas estables, previsibilidad tributaria y una revisión de los mecanismos de financiamiento del sector.

Federico Fornelli , presidente de la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC), afirmó que las empresas invierten más de US$ 2.000 millones por año. El sector cuenta con más de 12 millones de hogares conectados, 64 millones de accesos móviles y cobertura 4G para más del 95% de la población, mientras avanza la expansión de las redes 5G.

"La normalización macroeconómica ha permitido recuperar una herramienta indispensable para cualquier actividad productiva: la posibilidad de planificar", sostuvo Fornelli. Sin embargo, advirtió que para sostener ese proceso se necesitan "reglas de juego estables, previsibilidad normativa y tributaria, y condiciones que permitan planificar inversiones de largo plazo".

El presidente de ATVC cuestionó la presión fiscal y la superposición de impuestos, tasas y gravámenes de distintos niveles de gobierno. Según planteó, esa carga limita la capacidad de inversión y afecta la competitividad de las empresas. Otro de los puntos de la agenda fue el Fondo de Servicio Universal, al que contribuye la industria.

Fornelli pidió revisar su dimensión y funcionamiento para adaptarlo a las nuevas tecnologías, con mecanismos que permitan seguir el destino de los recursos y asegurar que se utilicen para ampliar la conectividad.

La discusión incluyó la distribución ilegal de contenidos audiovisuales. Sergio Veiga , presidente de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA), advirtió que la piratería perjudica a toda la cadena de valor, desde los productores y distribuidores hasta los operadores que transportan esos contenidos.

"Hoy el 40% de los hogares con Internet consume contenido ilegal; y entre 2020 y 2025 ese consumo ilegal creció 108% ", afirmó Veiga. Y agregó que, además de afectar los ingresos de la industria y el empleo formal, la distribución ilegal expone a los usuarios a estafas, programas maliciosos y robos de datos.

Las plataformas tecnológicas globales usan la infraestructura de red de los operadores de TV por cable y prestadores de servicios de telecomunicaciones, pero casi no pagan por usar esos servicios, señalaron los CEOs de Personal, Claro y Millicom.

Además, las plataformas de streaming globales están excluidas del pago de impuestos como el Fondo de Servicio Universal, cuya finalidad es contribuir al despliegue de redes en localidades pequeñas y el acceso a conectividad de la población vulnerable. Y en el caso de Starlink, "no pagan tasas municipales, no tienen que incurrir en permisos de obra ni enfrentan el robo de los cables de cobre, señaló el CEO de Claro.

Por eso, los operadores reclamaron que los grandes jugadores del ecosistema participen de manera más equilibrada en el financiamiento de la infraestructura que permite sostener el crecimiento del tráfico de datos.

El reclamo más concreto llegó de Roberto Nobile, CEO de Personal (una empresa cuyo 40% es de CVH, una compañía de los accionistas del Grupo Clarín ), durante el panel de ejecutivos que compartió con directivos de Claro, Millicom y la entidad GSMA.

Nobile planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de distribución más equitativa de los costos y beneficios de la economía digital. "Una pregunta que nos hacemos es cómo logramos que los hiperescaladores y los grandes jugadores puedan participar de una construcción justa, para generar un ecosistema para las nuevas aplicaciones y empresas, usando las capacidades de las redes".

También advirtió sobre la dificultad de transformar el crecimiento del tráfico de datos en mayores ingresos para los operadores: "Cuando arrancamos con el video, fue consumiendo capacidad, pero la realidad es que seguimos vendiendo más megas al mismo precio. Aumentó el consumo, pero no los ingresos. Estamos ante una tormenta perfecta".

En ese contexto, el CEO de Personal sostuvo que el desarrollo del 5G Standalone permitirá ofrecer servicios diferenciados para empresas con necesidades específicas, aunque todavía falta generar una demanda dispuesta a pagar por esas prestaciones.

Nobile cuestionó las políticas que priorizan la recaudación por encima del desarrollo de infraestructura : "El espectro contribuye a cerrar la brecha digital. Sin embargo, en muchos países predomina una mirada fiscalista, que no contempla su capacidad para generar valor".

El CEO de Personal reclamó un plan de asignación de espectro de largo plazo que permita a las compañías contar con previsibilidad para invertir y ampliar la capacidad de sus redes. "No hay que retacear el espectro, porque es la forma de generar más capacidad y más digitalización en el país", sostuvo Nobile.

Como referencia, comparó el desarrollo del 5G en la Argentina con el de Brasil, que ya alcanzó una cobertura del 74% . La Argentina comenzó el despliegue de esa tecnología tres años después, una diferencia que incide en el ritmo de expansión, pero que también tuvo otro marco regulatorio, centrado allá en ampliar la cobertura y reducir la brecha digital.

Vivek Badrinath, director general de la GSMA, destacó que 5G y la inteligencia artificial están transformando el negocio de las telecomunicaciones. Para aprovechar esas oportunidades, planteó la necesidad de inversiones en redes 5G Standalone, capaces de ofrecer servicios con menor latencia, mayor confiabilidad y prestaciones específicas para distintas aplicaciones.

En el panel, Nobile también defendió la consolidación del mercado de las telecomunicaciones como una herramienta para sostener las inversiones necesarias para el desarrollo de las redes. Tras la adquisición de Telefónica de Argentina y el acuerdo para transferir parte de sus clientes y activos a Metrotel, el ejecutivo sostuvo que ganar escala permite ampliar la capacidad de inversión de las compañías.

En ese marco, anticipó que Telecom prevé invertir US$ 1.400 millones durante 2027 . Identificó otras dos condiciones para sostener ese esfuerzo: aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la productividad y generar nuevos negocios, así como contar con un marco regulatorio simple, previsible y con una visión de largo plazo.

Al referirse a la expansión de los servicios satelitales, Julio Carlos Porras Zadik, CEO de Claro para la Argentina, Uruguay y Paraguay, sostuvo que las empresas de ese segmento están enfocadas en ampliar la cobertura, pero que es necesario discutir las condiciones en las que compiten con los operadores tradicionales. "Lo que tiene que pasar es que haya una construcción justa respecto al espectro, necesitamos que los precios sean justos y que las obligaciones sean simétricas a las que tenemos y seguiremos teniendo", afirmó el CEO de Claro.

El reclamo apunta a equilibrar las condiciones regulatorias entre empresas que despliegan redes móviles y nuevos prestadores satelitales, en un escenario en el que la conectividad directa entre satélites y teléfonos comienza a abrir nuevas posibilidades de cobertura.

Por su parte, Marcelo Benítez , CEO de Millicom, sostuvo que las redes satelitales pueden complementar a las móviles y contribuir a cerrar brechas de conectividad. Pero advirtió que el desafío no se limita a extender la cobertura. " El 40% de la gente que tiene cobertura no tiene acceso a internet por temas estructurales, de capacidad económica", señaló Benítez, para quien la inclusión digital también depende de que los usuarios puedan pagar los servicios y acceder a los dispositivos.

Con reclamos sobre espectro, plataformas digitales, impuestos y piratería, las Jornadas ATVC CAPPSA volvieron a poner en el centro del debate las condiciones regulatorias y económicas que enfrenta el sector para potenciar las inversiones en infraestructura y reducir la brecha digital.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín