MADARIAGA: Robaron un estéreo del interior de un auto estacionado

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Un joven denunció el robo de un estéreo de música que se encontraba en el interior de su vehículo, un Fiat Palio blanco.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió el 25 de octubre. El propietario había dejado el automóvil estacionado sobre la calle Saavedra, con las puertas cerradas, pero sin colocar los seguros.

Al regresar, alrededor de las 18:30, advirtió que había desaparecido una caja de color negro y turquesa que contenía un estéreo marca Philco. De acuerdo con su declaración, el vehículo no presentaba daños visibles.

El denunciante también indicó que en una esquina cercana hay una cámara de seguridad municipal que podría aportar información para esclarecer lo sucedido.