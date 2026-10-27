Dólar blue: apelan un “escandaloso” fallo del juez Kreplak que frenó una multa millonaria contra un financista vinculado al massismo

Los abogados del Banco Central (BCRA), que preside Santiago Bausili , y la fiscal federal Ana Russo apelaron ante la Cámara Federal de La Plata un fallo del juez Ernesto Kreplak que frenó una sanción millonaria contra Karuna Group , una agencia de cambios vinculada a dirigentes del massismo.

En una dura presentación judicial a la que accedió Clarín , los representantes del BCRA calificaron la resolución de “escandalosa” y advirtieron que el magistrado incurrió en un apartamiento de las normas y los procedimientos que reviste “ gravedad institucional ”.

Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak , rechazó el pedido de aplicación de multas contra Karuna Group y sus directivos. Argumentó que las conductas investigadas no configuraban las infracciones atribuidas y que el procedimiento vulneraba garantías constitucionales .

Entre ellas, el juez mencionó los principios de legalidad , inocencia y non bis in idem, que impide sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, al rechazar una multa contra Karuna Group, integrada por el ex concejal massista Carlos Emilio Melzi.

La resolución abrió un nuevo frente judicial en las investigaciones sobre las maniobras con el dólar blue durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner .

Karuna Group es una de las aproximadamente 50 financieras y agencias de cambio investigadas por el Banco Central y la Justicia por presuntas operaciones irregulares que habrían aprovechado la brecha entre el dólar oficial y el mercado paralelo .

En particular, el sumario administrativo cuestionó la compra de 1,6 millones de dólares a la casa de cambios Stema Cambios SA , entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2023 .

Según el expediente, Karuna Group vendió posteriormente esa suma a la firma Soy Vos SAS mediante cuatro operaciones de 400 mil dólares cada una.

ara Kreplak, las operaciones investigadas no justificaban la aplicación de las sanciones reclamadas por el organismo monetario. Pero los abogados del Banco Central sostuvieron que el juez interpretó incorrectamente el alcance de la imputación y omitió analizar las obligaciones de control de la agencia. En el recurso de apelación, el BCRA advirtió que la venta de los dólares en efectivo impidió establecer la trazabilidad de los fondos y obligaba a la financiera a extremar los controles sobre el origen y destino de las divisas.

En consecuencia, la agencia debía requerir información adicional que le permitiera verificar la legitimidad de las operaciones antes de facilitar el acceso al mercado de cambios , según la interpretación del organismo.

“Pese a la claridad de la imputación efectuada por esta Institución en el marco del sumario, el magistrado Kreplak decide hacer caso omiso de la misma en un fallo escandaloso que evidencia un apartamiento normativo y procesal que reviste gravedad institucional ”, afirmaron los abogados del BCRA.

El organismo cuestionó especialmente que Kreplak exigiera demostrar que los responsables de Karuna Group conocían que los dólares terminarían en el mercado informal o que existía una connivencia con otros operadores financieros.

Para el Banco Central, esa exigencia alteró el objeto de la investigación porque la infracción atribuida no consistía en demostrar una asociación con operadores del dólar blue, sino en determinar si la agencia había incumplido sus obligaciones de verificación y control.

“El juez incurre en una modificación tanto del hecho imputado como del deber normativo que integraba la imputación”, señalaron los abogados del organismo monetario.

Y aclararon que el BCRA no había acusado a los directivos de Karuna Group de superar los límites cuantitativos permitidos para las operaciones, sino de incumplir las normas que regulaban su realización.

En otro tramo de la apelación, el organismo sostuvo que la existencia de documentación sobre las compraventas no era suficiente para demostrar que la agencia hubiera cumplido sus obligaciones legales .

Según el Banco Central, que Karuna Group confeccionara los boletos de cambio , registrara las operaciones e informara sus movimientos no significaba necesariamente que hubiera verificado previamente la legitimidad de los fondos .

“La materialidad de la compraventa y el cumplimiento del deber de verificación constituyen cuestiones jurídicas diferentes”, advirtieron los abogados del organismo.

La presentación concluyó con otro cuestionamiento al magistrado. “La gravedad institucional manifiesta se hace aún más evidente en tanto el fallo priva de efectos a una norma vigente sin previa declaración de inconstitucionalidad debidamente fundada”, subrayaron.

Ahora, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver si confirma la decisión de Kreplak o hace lugar a las apelaciones del Banco Central y la fiscalía.

El nombre de Karuna Group también aparece en un informe de la Dajudeco , solicitado en el marco de la investigación que impulsó el fiscal Carlos Stornelli ante la jueza federal María Servini y cuyo contenido reveló Clarín.

Entre los integrantes de la sociedad figura el financista Juan Ignacio Agra , quien, según un informe comercial de Nosis , trabajó en el Ministerio de Gobierno bonaerense durante la gestión kirchnerista, en la Municipalidad de Necochea y en Buenos Aires Gas .

Agra comparte la sociedad con Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, dirigentes del Frente Renovador de La Plata, el espacio político que lidera Sergio Massa .

Además, Agra figura como socio de Valeria Fabiana Fernández en Cabiline SA , una empresa dedicada a los taxis aéreos, y en Aurea Inversiones .

El mes pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó multas del Banco Central por un total de 62 millones de dólares contra Mega Latina SA, vinculada a Agra, y Gallo Cambios, por maniobras con el dólar blue durante el cepo cambiario kirchnerista.

Se trata de una de las sanciones económicas más importantes aplicadas en los últimos años por infracciones al régimen cambiario .

Según el Banco Central, las firmas realizaron operaciones irregulares por 466 millones de dólares , aprovechando las restricciones cambiarias y la diferencia entre las cotizaciones del mercado oficial y el paralelo.

Las investigaciones penales sobre estas maniobras quedaron concentradas en el juzgado federal de Ariel Lijo , con intervención del fiscal Franco Picardi . Sin embargo, los sumarios administrativos del Banco Central avanzaron más rápidamente que la causa penal .

En el expediente judicial también se investigan operaciones de agencias de cambio vinculadas a Elías Piccirillo , exmarido de Jésica Cirio , y a Carlos Migueles , vinculado sentimentalmente con Wanda Nara , entre otros operadores financieros.

Algunas de esas operaciones involucran montos superiores a los atribuidos a Mega Latina, según las investigaciones en curso .

En ese contexto, la decisión de Kreplak sobre Karuna Group adquiere especial relevancia : la Cámara Federal de La Plata deberá determinar si el juez aplicó correctamente las garantías constitucionales o si, como sostiene el Banco Central, modificó el alcance de la acusación para dejar sin efecto una sanción cambiaria .

Fuente: Clarín